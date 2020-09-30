在南中资企业召开防控疫情、生产安全全体视频会议

人民网约翰内斯堡9月29日电（刘畅）29日，驻南非使馆经商处和南中经贸协会共同组织召开防控疫情、生产安全全体视频会议。使馆经商处赵中屹公参，以及90余家在南中资企业和机构代表出席视频会议，会议由南中经贸协会安全部长、中国电信南非有限公司负责人张广珠主持。

赵中屹公参充分肯定在南中资企业在南非疫情爆发后各阶段的疫情防控、复工复产、双稳及安全工作

赵中屹公参充分肯定在南中资企业在南非疫情爆发后各阶段的疫情防控、复工复产、双稳及安全工作。他在讲话中提到，从年初至今，任务很重、压力很大。在使馆党委的统一领导下，各企业机构严格落实主体责任，南中经贸协会积极服务企业、配合使馆工作，使各项工作取得了较好的成绩。

赵中屹表示，值此国庆中秋双节之际，确保我在南企业机构和人员安全意义重大，各在南中资企业应切实做好以下几方面工作，深刻认识持续做好疫情防控和安全风险防范工作的重大意义；采取切实有效的措施扎实做好当前各项工作；加强各类安全风险预判和排查；统筹做好疫情防控和复工复产、项目建设工作；继续维护和支持中南合作抗疫大局。

他说，各企业机构要结合自身实际和所在社区疫情形势，积极履行企业社会责任，帮助社区做好抗疫工作，树立中资企业机构良好形象。希望广大中资企业团结一致、再接再厉，力争取得抗击疫情的全面胜利。

90余家在南中资企业出席防控疫情、生产安全全体视频会议

南中经贸协会会长、国家电网公司驻非洲办事处主任汪文安首先汇报疫情发生以来协会和会员单位整体防疫和生产情况，以及各企业今年以来在当地履行社会责任、携手南非共同抗击疫情的代表性事例，并就目前南非安全形势进行分析，并对各会员单位提出下一步工作建议。

能源委员会负责人、中国电建集团国际工程有限公司负责人赵明亮表示，该委员会在疫情爆发期间举办线上讨论会，同时抓复工复产、抗议工作，并针对南非后疫情时代的市场发展进行预测并有针对性的寻找解决措施。

基建委员会负责人、中铁国际集团南部非洲公司负责人闻健表示，基建委员会在全国封锁期间充分利用线上资源，分别与英国商会以及英国中非合作智库组织了两场线上论坛活动。随着南非的疫情好转，战略投资将是未来基建企业要重点考虑的项目运作方向。

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