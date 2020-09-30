亚美尼亚称土耳其F-16战机击落亚军机　阿塞拜疆和土耳其均否认

新华社第比利斯9月29日电（记者李铭）埃里温消息：亚美尼亚国防部新闻发言人斯捷潘尼扬29日说，土耳其空军一架F-16战斗机当天在亚美尼亚领空击落一架亚空军苏-25战机。但阿塞拜疆和土耳其方面对此均予以否认。

亚美尼亚通讯社当天援引斯捷潘尼扬在其官方社交媒体账号上发布的消息报道，土耳其F-16机群当天从阿塞拜疆的机场起飞为阿塞拜疆军机提供掩护。其中一架F-16战机击落了一架正在亚美尼亚领空执行任务的亚空军苏-25战机。

斯捷潘尼扬说，苏-25战机飞行员已证实死亡。

同日，阿塞拜疆国防部新闻局负责人否认了此报道真实性，称这是假消息，为亚方刻意宣传。

另据土耳其媒体29日报道，土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通当天在一份声明中否认土耳其军机击落了亚美尼亚战机。

阿塞拜疆和亚美尼亚27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，双方间武装冲突时有发生。

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