澳大利亚房市不振　后年或见起色

多名房地产分析师说，澳大利亚家庭收入减少、失业人数激增，导致购房需求下降，今明两年房价维持下行趋势，房地产交易活动可能需要至少一年才能恢复活力。

路透社16日至28日对12名房地产分析师所作调查显示，澳住房均价今明两年可能分别下滑4.5%和2.8%，2022年有望回涨3.4%。相比路透社6月调查所得，最新预测数据略为积极。

澳新银行高级经济学家费利西蒂·埃米特说，家庭收入下降是澳大利亚房地产市场低迷的主因，其他影响房价的因素包括不确定性升级、人口增长大幅放缓和投资兴趣萎靡。尽管政府援助项目和允许延期偿还住房贷款的政策有助于提振市场，“到第四季度，失业或许继续攀升，而财政刺激规模萎缩，房价有可能继续走低”。

6名房地产分析师认为，澳大利亚房市需至少一年时间才能从近期衰退中恢复。其中5名分析师说，澳房市明年面临的更大风险是“经济急剧衰退”。

受新冠疫情影响，澳大利亚经济连续两个季度负增长，陷入近30年来首次衰退。尽管疫情很大程度上已得到控制、大多数商业活动已重启，经济界普遍预测澳大利亚经济复苏缓慢。政府决策层预估后续失业率可能从8月的6.8%增至10%左右。

澳大利亚储备银行（央行）当前将基准利率维持在0.25%的历史低点，同时购买国债稳定市场。

惠誉国际信用评级有限公司分析师本·麦卡锡认为，全澳面临房价下行压力，因为支持性因素不足以抵消“净移民人数变化带来的影响”。按照他的说法，澳大利亚暴发疫情前，移民数量增长速度已放缓，为防疫实施跨国旅行管控措施以来，移民急剧减少。

AMP资本投资公司首席经济师沙恩·奥利弗认为，移民有助于房市繁荣，悉尼和墨尔本近几十年来受益尤为明显。他说：“对移民关闭边境……影响严重。”

分区调查结果显示，悉尼和墨尔本房价2020年预计分别下滑2%和7%，2021年可能再下滑将近4%。（陈丹）（新华社专特稿）

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