人民网>>国际

澳大利亚房市不振　后年或见起色

2020年09月30日08:26  来源：新华网
 

多名房地产分析师说，澳大利亚家庭收入减少、失业人数激增，导致购房需求下降，今明两年房价维持下行趋势，房地产交易活动可能需要至少一年才能恢复活力。

路透社16日至28日对12名房地产分析师所作调查显示，澳住房均价今明两年可能分别下滑4.5%和2.8%，2022年有望回涨3.4%。相比路透社6月调查所得，最新预测数据略为积极。

澳新银行高级经济学家费利西蒂·埃米特说，家庭收入下降是澳大利亚房地产市场低迷的主因，其他影响房价的因素包括不确定性升级、人口增长大幅放缓和投资兴趣萎靡。尽管政府援助项目和允许延期偿还住房贷款的政策有助于提振市场，“到第四季度，失业或许继续攀升，而财政刺激规模萎缩，房价有可能继续走低”。

6名房地产分析师认为，澳大利亚房市需至少一年时间才能从近期衰退中恢复。其中5名分析师说，澳房市明年面临的更大风险是“经济急剧衰退”。

受新冠疫情影响，澳大利亚经济连续两个季度负增长，陷入近30年来首次衰退。尽管疫情很大程度上已得到控制、大多数商业活动已重启，经济界普遍预测澳大利亚经济复苏缓慢。政府决策层预估后续失业率可能从8月的6.8%增至10%左右。

澳大利亚储备银行（央行）当前将基准利率维持在0.25%的历史低点，同时购买国债稳定市场。

惠誉国际信用评级有限公司分析师本·麦卡锡认为，全澳面临房价下行压力，因为支持性因素不足以抵消“净移民人数变化带来的影响”。按照他的说法，澳大利亚暴发疫情前，移民数量增长速度已放缓，为防疫实施跨国旅行管控措施以来，移民急剧减少。

AMP资本投资公司首席经济师沙恩·奥利弗认为，移民有助于房市繁荣，悉尼和墨尔本近几十年来受益尤为明显。他说：“对移民关闭边境……影响严重。”

分区调查结果显示，悉尼和墨尔本房价2020年预计分别下滑2%和7%，2021年可能再下滑将近4%。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved