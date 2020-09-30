美人口普查要提前结束？政府被疑有私心

美国人口普查局28日宣布，其上级部门商务部已设定10月5日为2020年美国人口普查数据采集工作的截止日期。这比原定日期10月31日提前近4周。

人口普查数据事关未来10年的联邦众议院各州议席分配。美国媒体推断，共和党政府压缩普查日程有政治动机。

陷入官司

美国总统唐纳德·特朗普领导的政府8月宣称，准备提前一个月、即9月30日以前完成今年的人口普查工作，同时将普查结果上报总统的截止日期从明年4月30日提前至今年12月31日。

这一举动促使数个市政府和民权团体提起诉讼，指控政府压缩人口普查日程可能导致普查结果不准确，以及“有色人种群体大量漏计”。

美国联邦地区法官高兰惠上周作出支持民权团体诉求的裁决，发布一道预备禁制令，阻止政府压缩完成普查并上报结果的时间。政府随后上诉。

然而，根据人口普查局28日在推特所发消息，商务部长威尔伯·罗斯已要求在10月5日结束今年人口普查“自动上报及现场采集数据作业”。

彭博新闻社报道，高兰惠当天正就政府上诉主持听证会，代表商务部的律师奥古斯特·弗伦蒂耶突然告知有条“突发快讯”，向她出示人口普查局的推文。

高法官表示“困扰”，因为尽管已有法令在先，普查监督员们仍要求现场数据采集人员将工作“收尾”，她收到的大量现场工作人员电子邮件也印证了这一情况。

她命令商务部最迟29日递交行政记录，说明罗斯最新决策过程，同时为商务部设下其他多个最后期限，称如果对方不按时提交相关文件，可能对政府代理律师以“藐视法庭罪”论处。

弗伦蒂耶则说，受一连串诉讼影响，商务部“当前”操作可能“随时变动”。

事关选举

隶属商务部的人口普查局每10年做一次人口普查，今年1月启动，3月由于新冠疫情蔓延中止现场数据采集，4月宣布10月31日为截止日期。

人口普查数据的准确性对美国政治选举制度有重要意义。美国广播公司先前报道，这是因为人口数据决定美国联邦众议院各州议席分配数量，如果出现人口漏计，加州、纽约州等人口大州所获议席可能因此不足以体现实际人口体量。人口数据同时决定州议会如何重新划分选区，如果一些人口较多选区遭漏计，本应获得的投票分量被转移到其他人口较少选区。联邦政府还以人口数据为参考，决定如何向各州分配一年约1.5万亿美元的经费补助。

加利福尼亚大学洛杉矶分校学者、前人口普查局顾问保罗·翁（音译）认为，政府压缩普查日程明显有“政治动机”，势必催生不公正现象：时间紧张以致普查不充分，可能导致农村居民、少数族裔和低收入群体遭漏计，进而影响这些群体所在地区的联邦资助收入、阻滞当地发展。人口大州所获议席可能因此减少，重新划分选区时也会侵害部分选民群体投票权益。

美国全国公共广播电台早些时候报道，特朗普政府本来4月要求国会同意将人口普查时限延长4个月，其立场7月发生“神秘”180度转变，突然要求缩短时限。7月21日，特朗普发表一份备忘录，要求借以重新分配议席的人口普查数据不得将未获合法居留身份的移民计入在内。而美国宪法第14修正案规定，相关人口普查数据须“计入各州人口完整数字”。（沈敏）（新华社专特稿）

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