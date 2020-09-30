纳卡地区爆发新一轮冲突

9月27日，亚美尼亚和阿塞拜疆在纳戈尔诺—卡拉巴赫（纳卡）地区爆发新一轮冲突，造成大量人员伤亡，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事行动。

亚美尼亚国防部新闻发言人斯捷潘尼扬表示，阿塞拜疆军队当天对纳卡地区发动导弹攻击和炮火袭击，有两架直升机和3架无人机被击落。阿塞拜疆通讯社援引阿国防部消息说，亚美尼亚的12个防空导弹系统在战斗中被摧毁，阿方一架武装直升机被击落，机组人员幸存。

27日晚，阿塞拜疆总统阿利耶夫签署命令，鉴于纳卡接触线局势恶化，阿塞拜疆自当地时间28日0时起进入战争状态并实行局部动员，在多市实行戒严和宵禁。亚美尼亚总理帕希尼扬同日宣布，亚美尼亚进入战争状态并进行全国总动员。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领了纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。自1992年以来，在以俄、美、法为首的欧安组织明斯克小组框架内，阿塞拜疆和亚美尼亚就和平解决纳卡冲突进行了多轮谈判。1994年，两国就全面停火达成协议，但其后武装冲突时有发生。近年来，阿塞拜疆重新取得纳卡控制权的诉求越来越强烈，而亚美尼亚则希望保持现状。

纳卡地区的紧张局势引发国际社会普遍担忧。联合国秘书长古特雷斯28日分别与阿利耶夫和帕希尼扬通话，再次呼吁两国领导人立即采取措施，确保纳卡冲突地区实现停火，“在不设先决条件的情况下立即返回谈判”。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利27日在一份声明中说，欧盟呼吁冲突双方立即停止敌对活动，严格遵守停火规定，不设前提地回归在欧安组织明斯克小组框架内的谈判。

分析认为，土耳其和俄罗斯对纳卡冲突相关方具有较大影响。土耳其和阿塞拜疆两国的主体民族语言相近，双边关系也十分密切。土耳其外交部发言人阿克索伊表示，土耳其在纳卡局势再次升级的背景下将为阿塞拜疆提供其所提出的一切援助。而亚美尼亚和俄罗斯关系紧密，双方同为集体安全条约组织和欧亚经济联盟成员。俄总统普京27日应约与帕希尼扬通电话，就纳卡地区局势进行磋商。克里姆林宫网站发表声明说，俄方对纳卡地区重现大规模武装冲突表示严重关切，当前重要任务是采取一切必要努力防止对抗进一步升级，关键是双方停止军事行动。

（本报莫斯科9月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 15 版）

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