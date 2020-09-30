发展中国家在人权理事会批评美国等西方国家人权问题

本报布鲁塞尔9月29日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：28日，在联合国人权理事会第四十五次会议有关议题下，发展中国家批评美国、欧盟、德国、芬兰、瑞典、挪威等人权问题。

委内瑞拉代表指出，美国政府抗疫不力，美国是世界上因新冠肺炎疫情死亡人数最多的国家。美国不但漠视本国人民的人权，还对别国实施单边制裁，严重妨碍有关国家抗疫工作，这充分暴露了美国政权的独裁本质。

伊朗、叙利亚代表表示，美国等西方国家实施非法单边制裁，严重侵犯别国人民人权。古巴代表表示，美国妄图在古巴策动“颜色革命”，搞政权更迭，美国的图谋绝不会得逞。

埃及代表表示，欧盟国家性别不平等问题严重，欧盟国家针对妇女的暴力、男女同工不同酬现象十分普遍。德国存在严重任意拘留现象。芬兰警察暴力执法，芬兰议员屡屡发表针对非洲人后裔和穆斯林的歧视和仇恨言论。瑞典歧视穆斯林，在瑞典的穆斯林受到审前超期羁押等不公平待遇。多项报道显示卢森堡存在人口贩运、妇女权利受到侵犯等问题。爱尔兰儿童遭受性虐待，但对肇事者有罪不罚现象严重。挪威存在大量针对妇女的暴力行为。

中国代表指出，英国、法国、德国、捷克等欧洲国家和澳大利亚自身人权问题成堆，种族歧视、排外主义愈演愈烈，难移民权利屡屡遭到践踏，离岸拘留中心至今没有取消，贫穷和社会不公根深蒂固。新冠肺炎疫情更加剧了长期存在的不平等问题，民众特别是弱势群体的生命权和健康权得不到有效保障。这些国家不对自身问题感到羞愧和反思，也绝口不提盟国的人权问题，反而对别国颐指气使，其人权政策的虚伪性暴露无遗。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 15 版）

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