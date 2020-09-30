多国无现金支付加速发展（国际视点）

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疫情防控期间， 电子支付因其便捷、高效等特点备受青睐，在许多国家和地区呈现快速发展态势。多国政府适时出台相关措施，推动数字经济进一步深化。

普华永道近期对中东地区消费者进行的调查显示，移动支付的使用比例大幅上升。中东地区受访者使用移动支付的比例已从2018年的25%上升至45%。在欧洲及东南亚等地区，移动支付的使用范围正在不断扩大，越来越多民众表示大幅减少了现金的使用量。

非接触式支付方式越来越受欢迎

“疫情防控期间，许多年轻人更喜欢使用手机支付。”布鲁塞尔一家面包店的老板卡尔告诉记者。今年以来，比利时的大型商场、超市、公交车、停车场等都更倾向于接受这种非接触式支付方式。

相关研究发现，电子支付近来在欧洲许多国家普及速度加快。根据麦肯锡公司最近发布的一份市场调研报告，自今年2月底以来，意大利电子商务交易量上升了80%以上，使用现金的消费者数量大幅下降。而在去年，意大利约有86%的家庭采用现金支付。“德国支付系统倡议”组织最近进行的一项民调也显示，几乎有一半的受访者表示正“大幅减少”现金使用量。

在泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，商场、超市、夜市乃至巷子里的小店都在推广非接触式支付。根据维萨信用卡公司“2020年消费者支付意见研究”对东南亚地区的调查显示，多达3/4的东南亚地区消费者比两年前更经常使用非接触式支付方式。其中，78%更经常使用卡式非接触式支付方式，74%更经常使用手机等移动支付方式。新加坡《联合早报》报道称，新加坡卡式非接触式支付的使用率高达84%，手机支付的使用率高达54%。在越南，今年前4个月的移动支付交易量和交易额分别增加189%和166.1%。

普华永道近期的一项调查发现，53%的中东消费者在手机中增加了购物应用；阿联酋物流公司Aramex的数据显示，有一半以上客户的付款习惯由现金付款转向了电子支付。

相关措施助推电子支付快速发展

近年来，全球各地电子支付不断发展，但因各国经济发展水平参差不齐，电商市场发展程度不一，基础条件、社会环境、民众需求等都存在差异，电子支付发展所处的阶段和面临的问题也不尽相同。

有专家指出，与传统支付方式相比，电子支付简化了付款流程，免去了纸钞印刷、运送、清点等成本，省时省力。但一些国家和地区互联网基础设施建设薄弱、相关技术尚存差距、支付账户开设门槛较高等问题也制约了电子支付的进一步发展。

在一些网络覆盖率较高的国家和地区，日臻完善的数字基础设施极大推动了电子支付的快速发展。以泰国为例，有超过5000万人经常使用互联网，人均每天上网时长超过10个小时。泰国开泰研究中心研究人员披彬表示，由于智能手机普及率不断提升、年轻人口比例高，手机等移动支付在东南亚地区快速增长，使用率和普及率都迅速上升。

在一些电子支付起步稍晚、发展迅速的地区，不少国家通过不断完善数字硬件设施，并出台各类奖励方式促进和适应这一新发展趋势，助推数字经济发展。沙特“2030愿景”提出，到2030年实现70%的交易通过无现金支付完成。沙特支付公司于去年底成立，旨在加快推动建设电子支付网络基础设施。该国金融监管部门鼓励当地银行在移动支付领域增加投入。

埃及央行最近表示，到今年12月，将对支持扫二维码支付的银行奖励总交易额的0.5%，商家使用二维码收款也可获得奖励。埃及财政部也开始通过二维码收取政府款项。埃及央行将在全国范围内的超市、加油站和药房等地点安装10万个POS机，以方便民众使用电子支付。一些银行也已经推出了使用手机扫码支付的业务，对扫码的商家和用户发放奖励。

阿联酋最大的即时通信应用BOTIM今年5月联合维萨信用卡公司、万事达卡公司和银联国际，发布移动支付应用。通过BOTIM应用，用户可进行个人到个人之间的转账汇款、现金红包发放、手机话费充值、在部分线上商城购物等功能，吸引越来越多商家接入。

支付方式变革机遇与挑战并存

“技术革命正在颠覆传统支付方式，无疑加速了这种向无现金社会过渡的历史性变化。”《布鲁塞尔时报》评论称，支付方式正在迅速发生变化。“很多人认为，比利时进入无现金社会的主要难点在老年群体，但有调查报告显示，66%的55岁以上人口正在改变以往的支付习惯，认为电子支付既安全又方便。”

比利时布鲁塞尔荷兰语自由大学经济学教授里奥·范霍夫对本报记者表示，电子支付的好处在当下显而易见，如便捷、环保、有利于防控病毒传播、有利于打击腐败和有组织犯罪、降低现金丢失风险等。

迪拜经济局的商业合规与消费者保护部门首席执行官阿里·拉希德认为，消费者转向网上购物并使用电子支付的趋势在疫情结束之后并不会发生太大改变，他建议企业在制定战略时应对此重点考虑，不断完善相关服务。

联合国非洲经济委员会高级顾问、蚂蚁金服董事长井贤栋认为，加快电子支付等方面的数字科技发展，有助于全球经济尽快走出疫情影响。

不过，专家也提醒电子支付发展进程还面临许多问题和挑战。由于对支付流程不熟悉、支付系统本身存在问题等原因，一些消费者的支付体验受到极大影响。维萨信用卡公司的一项调查发现，58%的消费者曾因身份验证延迟或失败而放弃了在线购物。

范霍夫分析称，电子支付方式对技术十分依赖，有其脆弱性，数据安全与隐私保护就是一大挑战。另外，困难群体有被进一步边缘化的风险，如买不起智能手机或者没有银行存款的贫困人口将面临更大困难。

（本报布鲁塞尔、曼谷、开罗9月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 15 版）

(责编：曹昆)