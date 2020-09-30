疫苗研发绝不是对抗竞争（钟声）

只有最后一个国家走出疫情，才是全球抗疫最后的胜利。国际社会应加强疫苗研发合作，而不应各自为战、相互指责，更不能夹杂私利、独霸资源

新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，疫苗对人类最终战胜疫情具有关键作用。各国政府、国际组织、非营利机构、企业等正积极开展合作，加速疫苗研发。但是，个别国家一些人却一方面企图买断他国企业研制的新冠疫苗所有权、抢夺疫苗生产专利，另一方面又造谣污蔑他国将疫苗视为“外交工具”。在人类共同应对严峻挑战之际，那些肆意将疫情问题政治化、强推单边主义的极端自私做派，给全球团结抗疫、维护公共卫生安全造成了严重干扰和损害。

疫苗理应成为全球公共产品，为世界各国人民共同打造应对疾病的防御之盾，绝不应成为攻讦抹黑的武器。今年6月举行的全球疫苗峰会视频会议呼吁各国政府和国际组织携手合作，筹集资金支持疫苗接种。第七十四届联大全会不久前表决通过新冠肺炎疫情综合性决议，呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。联合国秘书长古特雷斯强调，必须把疫苗视为一种“全球公共产品”，“因为新冠病毒没有国界”，尤其要反对“疫苗民族主义”。世界卫生组织多次呼吁，在研发和供应新冠疫苗过程中应避免对抗竞争，全球应加强团结协作，这样才能分摊风险、共享收益，也更有希望找到安全有效的新冠疫苗。这些声音集中体现了国际社会的共同愿望，也充分表明在疫苗研发、生产、分配方面只有团结合作、秉持公平正义，才能更好地维护全球共同利益。

在研发新冠疫苗的过程中，中国是积极的贡献者和成果分享者。新冠肺炎疫情发生后，中国科研人员快速分离鉴定出病毒毒株并与世卫组织共享病毒全基因组序列，为全球科学家开展药物、疫苗、诊断研究提供了重要基础。习近平主席在多个国际场合强调中国主张——“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献”“争取让所有国家、所有人群都能买得起、用得上疫苗”“中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供”“中方愿在疫苗研发成功并投入使用后优先同非洲国家共享”……这是大国担当，是对人类命运共同体理念的生动诠释和积极实践。美国消费者新闻与商业频道认为，中国在全球抗疫中树立了更好形象，也让更多国家愿意站在中国这边。

中国主张“天下为公”，向来言必信、行必果。当前，中国已有11个新冠疫苗开展临床试验，其中4个新冠疫苗已进入Ⅲ期临床试验。中国疫苗企业与多个国家的机构签署了合作协议，在依法合规的基础上，共同实施Ⅲ期临床试验。这是中国为全球抗疫做出的实实在在的贡献，彰显兼济天下、大爱无疆的人道主义情怀，赢得了国际社会的普遍称赞。

病毒不分国界，疫苗研发绝不是对抗竞争。只有最后一个国家走出疫情，才是全球抗疫最后的胜利。国际社会应加强疫苗研发合作，而不应各自为战、相互指责，更不能夹杂私利、独霸资源。有目共睹，本着对全球公共卫生事业尽责的态度，中国一直持续加强疫苗在研发、生产、分配等方面的国际合作，将疫苗作为全球公共产品，为全球抗疫行动注入了强大力量。这是国际社会普遍欢迎的大义和大道。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 03 版）

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