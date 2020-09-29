中国驻西班牙大使馆举办庆祝中华人民共和国成立71周年线上活动

吴海涛大使视频致辞（中国驻西班牙大使馆供图）

人民网马德里9月29日电（记者陈晓航、姜波）为迎接新中国成立71周年，中国驻西班牙大使馆29日举办线上庆祝活动，回顾新中国发展成就，展望中西合作美好未来。

中国驻西班牙大使吴海涛在视频致辞中表示，新中国成立71年来，在中国共产党的领导下，全国人民同心同德、艰苦奋斗，取得举世瞩目的伟大发展成就。中国的减贫事业对全球减贫贡献率超过70%，8亿多贫困人口脱贫，已建成世界上规模最大的社会保障网。中国已成为全球第二大经济体，是130多个国家和地区的最大贸易伙伴，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，同138个国家和30个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。中国始终坚持和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制。

今年以来，新冠肺炎疫情在全球肆虐。中国共产党和中国政府坚持人民至上、生命至上，迅速打响疫情防控的人民战争，取得重大战略成果。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。中国本着公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织和有关国家通报疫情信息、发布病毒基因序列、分享防控和救治经验，尽己所能为国际社会提供帮助，有力支持了全球疫情防控。中国政府努力践行“以人民为中心”的宗旨，以实际行动向海外同胞传递了祖国的关心和爱护。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。中国将毫不放松抓好常态化疫情防控，继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术，向有需要的国家提供支持和帮助，确保全球抗疫物资供应链稳定，积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。中方疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。中国将坚持以供给侧结构性改革为主线，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步扩大内需，扩大对外开放，同世界更多分享中国的发展红利。中国将继续致力于建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，全面发展同各国友好合作，建立覆盖全球的伙伴关系网络，同时中国将坚决捍卫国家主权、安全和发展利益，坚定维护自身正当权益。中国将继续坚持多边主义，秉持共商共建共享的全球治理观，始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，与各国人民携手共建人类命运共同体。

吴海涛大使强调，2018年11月，习近平主席成功对西班牙进行国事访问，推动中西全面战略伙伴关系进入新时期。新冠肺炎疫情暴发以来，习近平主席与费利佩六世国王、桑切斯首相相互表达慰问与支持。王毅国务委员兼外长与冈萨雷斯外交大臣就深化双边抗疫合作两次通电话。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪前不久对西进行正式访问，就落实习近平主席访西成果与西方达成新的重要共识。

中方高度重视落实中西两国关于加强新时期全面战略伙伴关系的联合声明，愿在深化双方抗疫合作的同时，同西方继续保持高层交往势头，不断巩固战略互信，深化农产品出口、可再生能源、智慧城市、电动汽车、电子商务和数字通讯等合作，在共建“一带一路”框架内稳步推进铁路、海运等重点合作项目，拓展在拉美等地区第三方合作，欢迎西方积极参与第三届中国国际进口博览会。中方将同西方共同致力于扩大双方语言教学和文化体育旅游交流，丰富中西人文纽带。在中欧建交45周年和联合国成立75周年之际，中方愿同包括西班牙在内的国际社会一道，就改善全球治理、促进可持续发展、应对气候变化、解决全球和地区热点问题加强沟通和协调，坚定支持和维护联合国，共同捍卫和践行多边主义。

吴海涛大使指出，今年，中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。在此基础上，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。中国不追求一枝独秀，不搞你输我赢，我们走的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路。中方愿同西班牙方面一道，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中西全面战略伙伴关系在新时期取得更大成就。经历共同抗疫的考验，中西友好将更加牢固，两国关系将迎来更加美好的未来。（完）

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