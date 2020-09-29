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菲律宾外长洛钦赴中国驻菲使馆庆祝中国国庆中秋双佳节

2020年09月29日19:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷9月29日电（记者赵益普）2020年9月29日，菲律宾外长洛钦赴中国驻菲使馆，与黄溪连大使共同庆祝即将到来的中华人民共和国成立71周年和中秋佳节，并就双边关系交换看法。

洛钦热烈祝贺中国即将迎来国庆和中秋佳节，忆及其1967年以来多次访华经历，表示过去数十年间中国发生了翻天覆地的巨大变化，不仅取得举世瞩目的经济成就，成功实现8亿人口脱贫，也赢得了各方尊重。中国是近代史上唯一通过促进邻国繁荣来实现自身繁荣的国家。进一步深化菲中关系，对菲实现自身发展愿景至关重要。菲方愿学习中国发展和治理经验，与中方携手早日战胜疫情，实现经济复苏，推动菲中关系取得更大进展。

黄溪连欢迎洛钦一行来使馆做客，共同庆祝中国国庆、中秋双佳节，并表示在习近平主席和杜特尔特总统的战略引领和亲自关心下，中菲关系稳步前行，各领域务实合作取得重要进展。今年新冠疫情暴发以来，两国守望相助、共克时艰，共同谱写中菲新时期伙伴关系。中方愿一如既往地与菲方一道，切实落实两国领导人达成的一系列重要共识，持续深化中菲友好合作，以建设性态度妥善处理分歧，确保中菲关系行稳致远。

黄溪连还向洛钦赠送《习近平谈治国理政》第三卷英文版，并介绍了主要内容。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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