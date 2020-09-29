蓬佩奥扬言构建反华全球联盟 外交部：痴人说梦

人民网北京9月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

记者会实录如下：

《环球时报》记者：据报道，中国国家互联网应急中心日前发布的2020年上半年中国互联网网络安全监测数据分析报告显示，中国遭受来自境外的网络攻击持续增加，美国是针对中国网络攻击的最大来源国。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到这份报告。报告内容反映了中国在网络安全领域面临的一些突出挑战。首先，中国仍是网络攻击的主要受害者之一，在疫情期间遭受的网络攻击有增无减。其次，美国是针对中国网络攻击的最大来源国。从境外计算机恶意程序捕获次数、境外恶意程序控制服务器数量、境外拒绝服务攻击（DDoS）次数、向中国境内网站植入后门等多项指标看，美国都高居首位。第三，针对中国关键信息基础设施的网络侦察值得关注。报告显示，中国工业控制系统的网络资产持续遭受来自境外的扫瞄嗅探，日均超过2万次，目标涉及境内能源、制造、通信等重点行业的联网工业控制设备和系统。与其他类型网络攻击相比，上述网络侦察行动更可能具有较强的政府背景。在此情况下，中方更有理由对此前美国媒体关于美大力推行网络空间“持续交手”战略、降低授权门槛肆意对他国关键信息基础设施发动攻击的报道表示担忧。

我想强调的是，网络攻击是各国面临的共同挑战，中国一贯主张各国在相互尊重、平等互利的基础上加强对话合作，共同应对这一挑战。我们也呼吁各国在网络空间采取负责任的行为。中国将采取必要措施，增进自身网络安全，特别是保护关键信息基础设施免受威胁和破坏。

新华社记者：据报道，第十七届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将于11月在广西举行。在疫情加剧世界经济下行压力的背景下，中方如何评价与东盟在包括经贸等领域的合作？

汪文斌：商务部日前已经就第十七届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会的筹备情况做了详细介绍。

中国—东盟关系在东盟同对话伙伴关系中最具活力，也最富内涵。新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟国家相互支持、共克时艰，走在了全球抗击疫情和疫后复苏的前列。今年也是中国—东盟合作的大年，不仅是中国—东盟数字经济合作年，也是中国—东盟自由贸易区建成的第10个年头。今年上半年中国与东盟国家克服疫情影响，双方经贸投资合作逆势上扬，东盟首次成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好局面，彰显出双方合作的巨大潜力和广阔前景。

中方愿同东盟各国一道，加强疫苗研发等方面合作，携手早日彻底战胜疫情；共同建设区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，维护地区产业链供应链畅通稳定；推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，提升区域经济一体化，促进地区发展繁荣。我们还将以明年中国—东盟建立对话关系30周年为契机，与东盟各国一道充实双方战略伙伴关系内涵，打造更为紧密的中国—东盟命运共同体。

路透社记者：据报道，印度把在中印边境拉达克地区修建高海拔、全天候高速公路作为优先事项，中方对此有何评论？

汪文斌：中方不承认印度非法设立的所谓“拉达克中央直辖区”，反对在边境争议地区开展以军事争控为目的的基础设施建设。根据中印双方近期达成的共识，任何一方都不应在边境地区采取任何导致局势复杂化的行动，以避免影响双方为缓和局势所作的努力。

《北京日报》记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥27日接受采访时称，美国面临的中长期最大外部威胁来自中共政权。特朗普与他本人回调美方自尼克松和基辛格访华以来50年的对华政策，在战略上终止对华绥靖政策。美方正构建全球联盟来对冲中国影响。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥扬言构建反华全球联盟，这是痴人说梦。他是等不到那一天了，他的继任者们也等不到那一天，因为那一天就不会到来。

印度报业托拉斯记者：关于印方在拉达克地区修建公路，印国内和国际上几家智库称，中方已经在实控线中方一侧建设了大量基础设施。印方只是想在其视为实控线的印方一侧进行建设，以追赶中方。为什么中方反对印方的行为？

汪文斌：首先我要告诉你，一些机构曾经发布中国在实控线附近建设新的军事基地或设施的报告。有关报告所描绘的情况完全不属实，是别有用心的。

第二，中方一贯严格遵守中印两国签署的有关协定，致力于维护中印边境地区的和平稳定，同时坚定维护国家领土主权和安全。长期以来，中国边防部队在实控线中方一侧活动，严格遵守两国间相关协定协议。我们希望印方同中方相向而行，共同推动边境局势缓和降温，避免为双方为缓和局势的努力增添干扰因素。

《北京青年报》记者：据悉，中国派往黎巴嫩的维和工兵分队将前往贝鲁特爆炸港口执行灾后援助任务，你能否介绍有关情况？

汪文斌：中国第19批赴黎巴嫩维和工兵分队于9月27日和29日派出两批人员携带各型机械、车辆装备赴贝鲁特执行灾后重建援助任务。这是中国赴黎巴嫩维和部队首次奉命跨任务区执行授权任务。中国工兵分队将同联黎部队其他分队一道，为推进贝鲁特港口重建、恢复生产秩序和维护当地和平稳定发挥积极作用。

今年是中国军队参加联合国维和行动30周年，中国累计已经派出维和官兵4万余人次，参加25项维和行动。作为安理会常任理事国，中国将一如既往地以实际行动践行对《联合国宪章》精神的庄严承诺，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

彭博社记者：日本计划于下周主办美日印澳四国外长会。中方对此有何评论？

汪文斌：我们认为，和平发展、合作共赢是当今时代潮流和世界大势。任何多边、诸边合作都应当秉持开放、包容、透明的精神，而不是搞封闭、排他的“小圈子”；都应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，而不是针对第三方或损害第三方利益。

我们希望有关国家从地区国家共同利益出发，多做有利于地区和平、稳定与发展的事，而不是相反。

共同社记者：昨天我的同事曾问及王毅国务委员是否会在今年10月访问日本。近日有报道称，此次访问并非日方主动提出，而是中方在推动。你能否证实？能否提供详细信息？

汪文斌：我昨天已经回答了相关问题。

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