中国驻法国使馆举行中欧生态环保专题研讨会

人民网巴黎9月28日电（记者葛文博）9月28日，作为庆祝新中国成立71周年系列活动之一，中国驻法国使馆在法国中部卢瓦尔河谷地区的丽芙城堡举行中欧生态环保专题研讨会。中国驻法国大使卢沙野、法国前外长韦德里纳、法国国际关系与战略研究院院长博尼法斯、法国外交部环境大使杨韦林现场出席研讨会。欧洲议会议员朱文、中国科学院研究员李正强以视频连线方式参加会议。来自中欧政府、学术、环保、媒体的近200位各界人士通过视频会议系统远程参会。

本次研讨会以“后疫情时代中欧生态环保合作”为主题。与会嘉宾就中欧各自生态环保政策、后疫情时代全球生态环保事业、中欧生态环保合作面临的机遇和挑战、全球多边环境治理发展态势，以及中国、法国、欧洲应扮演的角色等议题深入交流探讨，并在线回答了观众的提问。

卢沙野表示，促进生态环保、走绿色发展之路是中国的坚定战略选择。后疫情时代，中国将坚持方向不变、力度不减、要求不放松，加快推进经济社会发展朝着绿色、可持续方向转型。新冠肺炎疫情正进一步唤醒各国民众的生态环保意识。唯有团结合作才能有效应对重大传染病、生态环境恶化和气候变化等全球性挑战。个别大国的“毁约”、“退群”改变不了国际社会的共同意志，也逆转不了国际合作的历史潮流。各国应切实兑现对《巴黎协定》的碳减排承诺，并以疫后经济重建为契机，加快经济绿色、低碳转型升级步伐。中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的东道主，将同各缔约方一道，充分考虑不同关切，协调各方利益，推动达成一个兼具雄心与现实的“2020年后全球生物多样性框架”。

其他嘉宾在发言中均高度肯定中国在改善生态环境、保护生物多样性方面取得的突出成就；称赞中国切实履行《巴黎协定》，在应对气候变化领域扮演了领军角色；呼吁中法、中欧在生态环保领域开展更多合作，将生态环保打造成双方务实合作的新支柱。

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