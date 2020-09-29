中国驻印尼大使肖千向在印尼的中国同胞致以国庆和中秋的节日问候

人民网雅加达9月29日电（记者徐伟、张杰）9月29日，记者从中国驻印尼大使馆方面获悉，在中华人民共和国成立71周年和中秋佳节来临之际，中国驻印尼大使肖千以视频方式致辞，向在印尼的中国同胞和朋友们致以节日问候。

肖千表示，今年是个特殊的年份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，14亿中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，发扬伟大抗疫精神，取得了抗击新冠肺炎斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举！

肖千说，这其中也有（在印尼）同胞们、朋友们的努力和汗水。过去的几个月，同胞们、朋友们有的忙完“上半场”又接着忙“下半场”，先后支援国内和印尼抗击疫情；有的坚守岗位，努力推进在印尼的合作；有的“逆行”印尼，勇敢踏上海外复工复产征程。正是这点点滴滴的付出、坚守、担当，汇聚成我们战胜困难挑战的磅礴力量。

肖千指出，驻印尼大使馆时刻牵挂在印尼的每一位同胞和朋友，一直密切关注印尼疫情形势，及时发布防疫提醒，全力推动两国开通临时航班和恢复直航，积极指导企业做好疫情防控，全力守护同胞的健康安全，始终与大家并肩战斗！

肖千还说，阳光总在风雨后。让我们坚定信心，继续严格遵守疫情防控的规定，做好各自的工作，让祖国和亲人们放心，为推进中印尼友好合作作出新的贡献。

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