驻南非使馆隆重举行国庆71周年“云”招待会暨线上开放日活动

人民网约翰内斯堡9月29日电 （王磊）9月28日，驻南非使馆隆重举行中华人民共和国成立71周年“云”招待会暨线上开放日活动，中南各界嘉宾“云”济一堂，共庆佳节。陈晓东大使，南非政府代表、国企部部长戈尔丹出席并致辞。

南非执政党非国大总书记马哈舒勒，执政联盟成员南非共总书记、高等教育和科技部部长恩奇曼迪，卫生部长穆凯兹，基础教育部部长莫采卡，国防军参谋长亚姆中将，警察总监斯托里上将，非国大全国执委、妇联主席德拉米尼，内政部副部长恩祖扎等南党、政、军高层及工商、智库、媒体等各界名流，驻南使团长、刚果（金）大使等各国使节，以及在南中资机构、华侨华人、留学生代表等纷纷发来祝福视频或在线点赞互动，气氛热烈、隆重、喜庆。

活动在庄严的中南两国国歌声中正式拉开序幕。陈晓东大使首先致辞，向嘉宾表示热烈欢迎并致以节日问候，介绍了中国抗击新冠肺炎疫情的显著成效和为全球抗疫所做积极贡献，表示，2020年国际形势之百年变局与新冠肺炎之百年大疫相互交织，人类面临严峻挑战和艰难抉择，作为首个遭受疫情冲击的国家，中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，依托建国71年来特别是改革开放以来积累的雄厚综合国力，夺取了抗疫斗争重大战略成果，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。作为负责任大国，中国在自身疫情防控面临巨大压力情况下，尽己所能为国际社会提供帮助，用实际行动彰显推动构建人类命运共同体及中非命运共同体的真诚愿望。

陈大使介绍了中国恢复和发展经济举措，指出面对突如其来的严重疫情，中国政府统筹兼顾、协调推进复工复产，成为疫情发生以来首个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。面对不断变化的国际环境，中国充分发挥超大规模市场优势和内需潜力，努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，始终坚持互利共赢的开放战略，积极共建“一带一路”，与各国携手建设开放型的世界经济。作为一个拥有14亿人口和全球最大中等收入群体的新兴市场国家，中国发展必将为包括南非在内的非洲及世界各国提供巨大的复苏和增长机遇。

陈大使回顾并积极评价中南建交22年来两国关系跨越式发展历程和中非合作论坛成立20年来互利合作成果，表示，中南有着“同志加兄弟”的特殊情谊，建交22年来，中南关系实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的重大跨越。习近平主席曾三次对南非进行国事访问，与拉马福萨总统共同主持2018年中非合作论坛北京峰会并在当年成功实现互访，同时在其他双多边场合多次会晤，擘画中南、中非关系发展蓝图。在两国元首有力引领下，中南政治互信不断巩固，务实合作深入发展，人文交流日益密切，多边协作有力拓展，在地区和国际事务中携手维护两国和发展中国家共同利益。

陈大使说，疫情暴发以来，中南两国守望相助、携手抗疫，为中非乃至全球抗疫合作注入了强大正能量。习近平主席同拉马福萨总统多次互致信函和通话，共同倡议召开中非团结抗疫特别峰会，共商中南、中非抗疫合作大计。在拉马福萨总统和非国大政府领导下，南非疫情控制呈现不断好转的积极态势。我们对此表示祝贺，期待同南非各界朋友携手努力，以两国元首重要共识为指引，不断深化中南友好互信，持续拓展两国抗疫和经贸等领域务实合作，努力夯实双方人文交流，将中南全面战略伙伴关系推向新的更高水平。

陈大使最后强调，2020年也是世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年。习近平主席近日在出席联合国成立75周年系列高级别会议时发表重要讲话，提出联合国要主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动等四点建议。在攸关世界前途命运的重大关头，国际社会比以往任何时刻更需要加强团结协作，更需要倡导合作共赢。中国将同南非一道，继续坚定捍卫和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以世贸组织为核心的多边贸易体制，积极参与全球治理体系改革和建设，始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，公共产品的提供者，与各国携手共建人类命运共同体。

戈尔丹部长在致辞中代表南非政府和人民，向习近平主席、中国政府和人民表示热烈祝贺，祝愿习近平主席身体健康，祝愿南中两国人民友谊长存。戈尔丹部长表示，南中友谊源远流长，两国关系日臻成熟。双方致力于建设更加公平的世界，推动各自和地区实现多元包容性增长。双方在“一带一路”和中非合作论坛框架下合作成果丰硕，有力促进了非洲基础设施建设和工业化发展，助力非洲实现非盟《2063年议程》目标。

戈尔丹部长还表示，面对新冠肺炎疫情严重冲击，中国政府和人民向南非等非洲国家慷慨捐赠抗疫物资，南方对此深表感激，期待同中方继续团结协作，为全球抗疫贡献力量，共同增强抵御未来其他威胁的能力。南中双方将继续开展科技创新合作，推动投资增长，抓住第四次工业革命契机，实现疫后经济复苏和发展。南方愿同中方年底前签署未来十年合作战略规划，为两国各领域合作绘制蓝图。

马哈舒勒总书记代表非国大向中国共产党致以热烈祝贺，表示71年来中国共产党团结带领中国人民，将中国建设成为一个伟大的国家。非国大将与中国共产党一道，为建设一个更加美好世界的宏伟目标而不断努力。

恩齐曼迪总书记代表南非共向中国共产党和中国人民致以热烈祝贺，对中国取得巨大发展成就感到由衷高兴，高度赞赏南中两党和两国政府间不断深化的高水平合作，感谢中方积极支持南非和非洲发展。

卫生部长穆凯兹、基础教育部长莫采卡等南政府高层及各界嘉宾在祝福视频中，纷纷热烈祝贺新中国成立71周年，盛赞中国共产党带领中国人民取得举世瞩目的发展成就，祝贺中国克服疫情影响率先实现经济发展，感谢中国对南对非慷慨抗疫援助，认为这再次体现了中国是南非和非洲最重要、最可靠的合作伙伴。面对复杂国际环境和严峻疫情挑战，南中双方应加强团结合作，不断深化友谊，坚持多边主义，促进国际社会合作共赢、共同发展。在南中资企业机构、华侨华人、留学生等纷纷祝福祖国生日快乐、越来越好！

招待会当天，南非主流媒体《星报》、《比陀新闻报》、《商报》分别刊发了使馆国庆专刊和陈大使署名文章，全面介绍中国内外发展成就及中南中非各领域务实合作成果等，烘托了节日热烈气氛。

招待会盛况通过使馆精心设计的国庆主题网页、脸书账号、南非国家广播公司电视台（SABC）等平台同步视频直播，并在大使官方推特图文展示，引发南社会舆论热议。

招待会主题网页内容丰富，精彩纷呈。在线图片展和国庆专刊滚动播发，全景式呈现了中国内外发展成就、抗疫重大战略成果和中南中非携手抗疫历程等。中国使馆外交官和中南青年共同演绎的古典和现代“网红”舞蹈等精彩节目，展现了两国青年积极昂扬的精神风貌，欢快的旋律、动感的舞姿极富感染力。“外交官带你玩转中国”系列互动视频让嘉宾们充分领略了中国美食、武术、书法、舞蹈等传统文化，南非当地民众精彩参赛作品更体现了中南文化交融的魅力。

活动直播期间，南非网友积极留言，纷纷点赞，认为活动创意非凡，令人眼前一亮，充分展现了中国开放、自信、包容的形象。“中国发展的巨大成功令人赞叹和钦佩，体现了中国领导人卓越领导力和自身努力”，“衷心祝福中国实现更好发展”，“感谢中国为南非发展和抗疫所提供的支持”，“祝愿南中友谊万古长青”。

(责编：苏缨翔、燕勐)