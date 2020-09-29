上海合作组织更全面更深入地参与全球治理

人民网莫斯科9月28日电（李明琪）由中国社会科学院、俄罗斯国际事务委员会主办的“上海合作组织参与地区治理：新理念、新平台”国际会议28日以网络视频形式圆满举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄罗斯驻中国大使杰尼索夫，上海合作组织秘书长诺罗夫，中国社会科学院院长、中俄战略协作高端合作智库理事长谢伏瞻，俄罗斯国际事务委员会主席伊万诺夫等出席会议并致辞。

中国驻俄大使张汉晖在致辞中谈到，上合组织要在地区治理中发挥更大作用，更全面、深入地参与全球治理，有以下几个方面需要发扬。一是继续弘扬“上海精神”。互利、互信、平等协商，尊重多样文明，谋求共同发展的“上海精神”是上合组织的灵魂。二要坚持团结互信，坚定相互支持。上合组织是当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织，也是最具发展潜力的地区组织之一，发展壮大离不开每个成员国的努力与支持，我们应牢固树立命运共同体的意识，坚定支持彼此走符合本国国情的发展道路，坚定支持各自国家维护政治安全和社会稳定的努力，以集体之力、团结之力、合作之力携手应对各种威胁和挑战。三要坚持互利共赢，推动协同发展。随着本地区复工复产的逐步推进，各国要进一步统筹推进疫情防控和经济发展，支持边境公路口岸加快恢复过货能力，发挥中欧班列生命线的作用，尽快为重要的商务和生产技术人员往来开辟快捷通道，为重要物资和原材料的运输便利设立绿色通道，大力扶持和振兴数字经济，共同打造健康丝路，继续扎实推进“一带一路”与“欧亚经济联盟”的对接合作，合理提振本组织、本地区的经济预期。四要坚持多边主义。推动完善全球治理，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序是上合组织各成员国的共识。合理的全球治理模式应秉持“共商、共建、共享”的原则，赋予各国平等的权利、机会和规则。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，新冠疫情成为了对各国及各国际组织韧性的一场检测，其中也包括上海合作组织。“2019至2020年，俄罗斯作为上合组织轮值主席国计划组织超过100场不同级别、不同形式的活动，其中有些活动转为线上举办，有些则推迟举行。尽管如此，我们不仅得以延续合作，且加强了原有合作”。杰尼索夫表示，作为现任轮值主席国，俄罗斯对维护上合组织境内安全问题予以了高度重视。其中，分别于9月10日和4日以线下形式举办的上合组织成员国外长理事会会议及国防部长理事会会议在很大程度上促进了这一关键领域的发展。在10日的外长理事会会议新闻公报中明确了上合组织各成员国愿为构建多极化世界秩序做出更大贡献。

“中俄关系一直以来都是并将继续扮演上合组织‘火车头’的角色，很大程度上决定着上合组织未来的发展。我们坚信，在疫情期间以及后疫情时代，中俄两国的合作能够获得更多动能，并与上合组织的全体成员国一道秉持最富建设性的合作机制”，杰尼索夫强调。

上海合作组织秘书长诺罗夫在会议上表示，今天，上合组织是现代国际关系体系中负责任的参与者，不断提高着其在维护和平与安全方面的参与度，一贯坚持通过和平的政治外交手段解决国际和地区争端。上合组织是开展合作的可靠平台，支持保障国际法享有优先地位多极化世界秩序。中国和俄罗斯作为联合国安理会常任理事国，同时也是上合组织的创始国。自创建之日起，中俄一直是上合框架内建设性发展及互利共赢、互相尊重、考虑多方利益、多边合作的重要推动力量，推动上合组织在政治、安全、经贸、人文等领域合作，不断吸引着国际社会的高度关注。

此外，中国社会科学院国际研究学部原主任张蕴岭，俄罗斯特命全权大使、俄罗斯莫斯科国立国际关系学院东亚与上合组织研究中心研究员科纳罗夫斯基，中国国际问题研究院院长戚振宏，俄罗斯科学院远东研究所代所长马斯洛夫，中国现代国际关系研究院院长袁鹏，俄高等经济学院欧洲与国际问题研究中心国际军事政治和军事经济室主任卡申就“上海精神”与构建上合命运共同体、上合组织扩员与地区安全秩序构筑、后疫情时代经济恢复与联动发展、对非传统安全挑战的治理功能与实践等主题进行了发言。

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