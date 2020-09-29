斯德哥尔摩中国文化中心开启“天涯共此时——中秋节”  线上文化周活动

人民网斯德哥尔摩9月28日电“一轮秋影转金波，飞镜又重磨”。9月28日，斯德哥尔摩中国文化中心隆重开启“天涯共此时——中秋节” 线上文化周活动，受到当地民众的关注和欢迎，线上点击量持续走高。

据中国驻瑞典使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓介绍，此次线上文化周活动是在全球中国文化中心“天涯共此时——中秋节”活动框架下，融入了瑞典文化机构的特色文化项目，以中瑞人民云聚同祝福的形式，通过虚拟展览、线上音乐会、短视频、美食制作、在线直播以及云课堂教学等丰富多彩的形式，介绍中秋节的由来、各地不同的中秋习俗以及中秋节与世界的渊源交融等，反映团圆和谐的节日内涵，缔结友谊，给疫情下的当地人民带来东方文明月圆时分的快乐。

首批上线的节目有云合唱《但愿人长久》、“艺绽东方”音乐会、“五洲同月 情满中华”音乐会以及“天涯共此时”中秋文化周主题虚拟展等。其中，云合唱《但愿人长久》由60余中国驻外文化和旅游机构邀请当地外国友人参与录制，为各国朋友带来美好的中秋祝福，瑞典艺术家也有参与；“艺绽东方”音乐会和“五洲同月 情满中华”音乐会则分别由中国东方演艺集团、中国歌剧舞剧院等机构倾力打造，将舞台表演艺术与新媒体传播手段相结合，为观众带来了全新的视听体验；中秋文化周主题虚拟展则以充满趣味的形式介绍中秋节的文化传承和习俗，表达在全球化时代构建人类命运共同体的愿景。

值得注意的是，瑞典著名的斯德哥尔摩男孩合唱团也用一首中国传统民歌《茉莉花》为大家带来了节日的祝福，歌声婉转悠扬，小朋友们用纯真的童声表达了瑞典人民对中秋节和中国人民的祝福。

据悉，此次线上文化周活动将持续到10月5日，后续“月满中秋”微课堂、“中国味道—中秋主题美食工作坊”“云游世界过中秋”等节目将陆续上线，令人期待。（王文）

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