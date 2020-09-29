土耳其各界友人祝贺中华人民共和国成立71周年

人民网安卡拉9月28日电（记者 王传宝）随着中华人民共和国成立71周年华诞的即将来临，连日来，土耳其各界友好人士纷纷以多种形式表示祝贺。

9月28日，土耳其副外长厄纳尔致函中国驻土耳其使馆，祝贺中华人民共和国成立71周年。厄纳尔表示，值此中华人民共和国成立七十一周年之际，谨向中国驻土使领馆和旅土中国公民致以诚挚祝贺。土方高兴地看到，在土多元化外交战略框架下，土中关系在各领域均取得长足发展。土方高度重视并愿同中方就彼此关心的问题保持密切磋商。明年将迎来土中建交50周年，土方期待同中方共同举办系列活动庆祝这一历史时刻。

土耳其各界友人还给我驻土耳其使馆发去祝贺视频。土耳其—中国友好基金会会长哈桑·恰潘祝中国人民国庆快乐，也祝贺中国人民众志成城战胜了新冠疫情，相信“一带一路”将进一步深化两国友好关系。土耳其对外经济关系委员会亚太区会长科尔巴舍祝福两国人民幸福安康，期待地处亚洲大陆两端的两国深化合作，共同促进世界和平与团结。土耳其—中国商业发展和支持协会会长伊赫桑祝贺中华人民共和国成立71周年，表示明年是土中两国建交50年，祝愿土中关系在和平友好合作中进一步发展。驻土耳其武官团团长、突尼斯武官塔利克准将也向中国人民送上美好的祝愿。

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