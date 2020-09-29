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英国“无协议脱欧”或致欧盟损失70万就业

2020年09月29日08:15  来源：新华网
 

德国哈雷经济研究所预估，如果英国年底前与欧洲联盟没有谈妥未来关系协议、致双方贸易关系退回至世界贸易组织框架内，欧盟企业恐损失逾70万个就业岗位。

英国《金融时报》27日披露这份尚未公开发表的报告内容。报告称，如果把欧盟以外对英贸易企业计算在内，“无协议脱欧”所致就业岗位损失可达100万个。如此大规模就业冲击凸显英欧未来关系谈判的重要性。双方多轮谈判迄今进展有限。

报告预估，如果英国“无协议脱欧”，欧洲最大经济体德国受冲击最大，向英国出口产品的企业及其供应商可能损失逾17.6万个就业岗位。法国、波兰和意大利可能分别损失8万、7.8万和7.2万个就业岗位。而为欧盟企业对英出口提供服务的英国企业也将损失2.2万个就业岗位。

从失业人口占劳动力市场比例来看，欧盟内较小国家所受冲击更严重。爱尔兰可能丧失3.5万个就业岗位，接近全国劳动力人口的2%。斯洛伐克、捷克、比利时和马耳他劳动力人口的0.5%至3.4%可能失业。

报告同时预估，如果英国“无协议脱欧”，欧盟商品和服务输入可能骤降41%，致欧盟27国整体产值减少0.25个百分点。届时，欧盟向英国出口的汽车整车和零部件将被征收10%的关税，严重冲击德国、西班牙、捷克、比利时和斯洛伐克等欧盟国家的汽车产业。欧盟农产品也可能被课以更高关税，因而拖累保加利亚农产品出口商和法国与荷兰的批发贸易出口商。

英国伦敦政治经济学院上周发表的报告作出类似预估。受丹麦乳业巨头爱氏晨曦公司委托所作报告显示，英国“无协议脱欧”可能导致英国从欧盟进口的农产品和食品总量大减63%。欧盟部分酸奶、牛奶和奶油等乳制品可能停止向英国出口，不少品牌产品可能因此涨价，平均幅度大约26.5%。目前英国家庭消费的40%农产品和食品来自欧盟。

哈雷经济研究所副所长奥利弗·霍尔特莫勒说，英国若“无协议”退出欧盟单一市场和关税同盟，欧盟企业有可能瓜分英国企业遗留的市场份额，但这种效应“事先很难量化估算”。而且，报告所作预估可能不会完全成为现实，因为“企业同时还有其他应对选项”。

报告也强调，只评估了“一种负面贸易冲击的局部影响”，“没有把宏观经济一般均衡效应考虑在内”，报告也无意评估“脱欧”对英国或任何其他国家就业形势可能产生的整体影响。

《金融时报》报道，哈雷经济研究所报告是去年2月初期报告的升级版，正接受同行评议，预期数周内发表。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
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