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美国多州疫情呈现反弹势头

2020年09月29日08:14  来源：新华网
 

截至27日，美国21个州报告新增新冠病例数较前一周增加至少10%。美国公共卫生领域专家警告，今年秋冬疫情恐再次反弹。

美国有线电视新闻网报道，21个新增病例数上升的州中，包括科罗拉多州等疫情相对较轻的中西部州。18个州新增病例数与先前一周大致相当；仅11个州降幅超过10%，包括疫情严重的佛罗里达州和亚利桑那州。

佛罗里达州累计确诊病例超过70万例，27日报告新增病例1882例。

另外，路透社报道，过去一周内，明尼苏达州、蒙大拿州、南达科他州、犹他州、威斯康星州、怀俄明州和俄勒冈州等中部和西部州刷新单日新增纪录。

威斯康星州是近期新增病例数激增的州之一，累计确诊病例超过11万例，26日报告新增确诊2817例，再创新高。威州新冠住院人数过去一周连续增加，南达科他州、怀俄明州和北达科他州住院人数同样创新高。

基于美国冠状病毒跟踪项目的数据分析，路透社报道，北达科他州过去一周阳性检出率均值达到30%，远超先前一周的6%；南达科他州阳性检出率均值升至26%，前一周数据为17%；明尼苏达州均值为7%，但27日的单日数据升至20%。

在美国疫情最早暴发的东北部地区，纽约州、马萨诸塞州、佛蒙特州和缅因州阳性检出率低于1%。不过，纽约州26日报告新增病例超过1000例，是3个多月来纽约州新增病例数首次超过1000例。

纽约州州长安德鲁·科莫警告，不能放松警惕，应继续戴口罩、保持社交距离和勤洗手。“在我们进入秋冬流感季之际，纽约人继续执行基本行为（要求）对我们抗击疫情至关重要。”

美国日均新增病例增至4.6万例，前一周单日新增均值为4万例，两周前均值为3.5万例。美国今夏疫情反弹时，7月创下疫情暴发以来单日新增纪录，超过7万例。

华盛顿大学健康指标与评估研究所(IHME)主管克里斯·默里说，秋冬气温下降，室内聚集增加，新增病例恐爆炸性增长。

美国有线电视新闻网援引默里的话报道，依据健康指标与评估研究所模型，新增病例10月起“大幅增加”，11月和12月“加速”。虽然每日新增死亡病例现维持在765例左右，但这一数据在12月晚些时候可能达到3000例。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德和美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇先前警告，今年秋冬防疫形势异常艰难。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
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