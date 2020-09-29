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外交部发言人答记者问

2020年09月29日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

美所谓“中国破坏环境事实清单”是谎言清单

据新华社北京9月28日电 （记者温馨）针对美国国务院网站日前发布所谓“中国破坏环境事实清单”，外交部发言人汪文斌28日说，这是美国出于政治目的上演的又一出反华闹剧。美方发布的所谓“事实清单”，实际上是一份谎言清单。

汪文斌在当日例行记者会上说，谎言在铁的事实面前一戳即破。中国应对气候变化成就有目共睹。截至2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，非化石能源占比达15.3%，超额完成了2020年气候行动目标。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国，目前中国新能源汽车保有量占全球一半以上。在9月22日第七十五届联大一般性辩论中，习近平主席宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

汪文斌说：“面对中方一系列实实在在的环保举措，美方却在不停地抹黑、攻击中国，但美方自己又做得怎么样呢？我们应该问问美国，为什么美国不批准《京都议定书》、退出《巴黎协定》？美国什么时候能够承诺碳中和？美人均排放是全球平均水平的3倍、中国的2倍还要多，曾经高达中国的近5倍，累积排放量约是中国的3倍，美国是否应该给受气候变化严重负面影响的发展中国家人民，特别是小岛屿国家人民一个交代？美国在全球环境基金的巨额欠款以及欠荒漠化公约、气候变化公约的应缴会费什么时候能够还？美国常年将大量垃圾出口到发展中国家，是不是应该有个说法？这些方面美国都欠国际社会一个交代。”

汪文斌说，谁在行动，谁在空谈；谁在做贡献，谁在搅局，世界人民心里都有一本账。事实证明，美国才是国际环境合作的最大破坏者，美国才是全球环境的最大威胁。“我们奉劝美方停止政治操弄和恶意诽谤，为保护全球环境多做实事，少添麻烦。”

美国才是南海“军事化”的最大推手

新华社北京9月28日电 （记者温馨）针对美国国务院发表声明称“中国违背无意在南沙群岛搞‘军事化’的承诺”，外交部发言人汪文斌28日说，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是中国主权范围内的事，与“军事化”无关。美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口，美国才是南海“军事化”的最大推手。

汪文斌在当日例行记者会上说，南沙群岛是中国领土。中国在自己领土上开展建设活动，主要是为南海各类民事需求服务，更好地向本地区和国际社会提供更多公共产品和服务，履行中国承担的国际责任和义务。同时，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是行使国际法赋予的自保权和自卫权，是中国主权范围内的事，合情合理合法，与“军事化”无关，这与各国在本国领土上布防本质上没有任何不同。

汪文斌说，美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口。美国军舰战机常年在南海开展频繁密集活动，大搞各类军事演习和抵近侦察，蓄意加剧南海紧张局势，耀武扬威。美国才是南海“军事化”的最大推手。

汪文斌说，一段时期以来，美国极力利用南海问题挑拨离间本地区国家关系。美国内一些狂热分子还叫嚣在南海发起对华军事打击。事实证明，美国已成为南海和平稳定的最大威胁，国际社会和地区国家必须高度警惕，坚决反对美国一些战争贩子搞乱南海、搞乱东亚的险恶图谋。中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定。“我们正告美方一些人，不要无端攻击指责中国，不要轻举妄动。”

(责编：艾雯、燕勐)
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