美国正在透支国家信誉（望海楼）

当地时间9月27日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院裁决，暂缓实施美国政府此前做出的将Tik Tok从美国移动应用商店下架的行政命令。

对这一裁决，我们表示欢迎，但同时还是要做好应对新情况的准备。谁都难以预料，美国政府接下来还会出什么幺蛾子。不过，人们希望美国政府能切实尊重市场经济和公平竞争的原则。这一裁决，也是今年8月白宫宣布将以“国家安全”为由“购买”Tik Tok以来出现的一次剧情小反转。大家看得很清楚，两个多月的博弈过程中，美国的“看似反复无常、实则步步紧逼”已上演多次。大家看得更清楚的是，美国既在损害他国企业利益，也在透支本国国家信誉。

美国政府正在损害本国人民的利益。“下架令”之所以在临近生效之际被紧急“叫停”，与Tik Tok在美国广受欢迎有关。今年8月，Tik Tok在美国的月活跃用户数超过1亿人，是美国最受欢迎、增长最快的短视频应用。美国政府对Tik Tok发出的封禁威胁，遭到了年轻人为主的用户群体广泛而强烈的抵制。Tik Tok平台的一些美国创作者，盼望阻止禁令生效，他们将诉求上达至法院。本届美国政府损害美国人民利益的行为，还不局限于此。目前约3500家美国公司在美国国际贸易法院起诉美国政府，要求法院裁决美政府依据美贸易法“301”条款对中国商品加征关税“非法”，并退还企业缴纳的相应税金。

美国政府正在损害本国营商环境。对待Tik Tok，“中国”标签和“国家安全”幌子，不过是美国试图对外转移内部矛盾的借口。近几年来，美国祭出冷战话语和霸凌威胁的次数越来越多，世界越来越认清：原来，美国的营商环境竟然是这样的！美国嘴上说的一套，人们未必信；美国实际做的一套，人们全看到了——好企业，“欢迎”你来美国，但请小心点，美国要“掠夺”你。难道，这就是美国的营商环境？！这个印象一旦形成，必将给美国经济造成长远负面影响。对此，美国一些智者不可能不觉察。

美国政府正在伤害富有创新活力的个体。表面上的气势汹汹、咄咄逼人，难掩色厉内荏。用国际上最通行的指标专利来衡量，不难发现，2011年之后，每年在美国新注册的发明专利中，来自外国公司或个人的比来自美国本土的更多。这就说明，美国市场的总体规模和创新活力，更多是靠像Tik Tok这样的外国公司支撑起来的，这些外国公司由于要经营美国市场才需要在美国注册专利。一旦这些公司纷纷离开美国，或慑于美国当局的威胁、讹诈而不敢进入美国投资兴业，美国市场的规模和活力就会剧烈萎缩，实体经济就会受到影响。

美国政府正在损害自身的信誉。世界唯一的超级大国，有过辉煌历史，有着世界最“硬通”的货币。它靠的是什么？是国家信誉的背书。然而，美国政府对Tik Tok的所作所为，本质上是在透支美国的国家信誉，让世界各国意识到：美国竟然如此为所欲为，规则在美国眼里可有可无。9月28日，中国国务委员兼外交部长王毅在北京举行的“蓝厅论坛”上指出，那些以为自己“拳头大”就可以无视和破坏国际规则的人，终将被时代抛弃。美国政府扮演的，就是这种角色。

威逼之下的交易，没有平等可言。面对威逼，中方不会抱有幻想。美方也别太得意，所谓得到的，可能远小于失去的。透支信用的恶果，很快将会显现。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院助理院长）

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