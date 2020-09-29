澳大利亚高校深陷财务危机

由于国际学生数量锐减，澳大利亚多所高校陷入财务困境。日前，澳大利亚“八校联盟”成员悉尼大学以及位于南澳大利亚州的科廷大学双双宣布裁员，以求度过严峻危机。此前，新南威尔士大学、莫纳什大学、墨尔本大学等也宣布了类似裁员计划。澳大利亚教育部8月指出，除临时工外，各大学公告的裁员总数约为4000人。澳大利亚大学协会预测，今年澳高校将失去2.1万个工作岗位。

据调查，澳大利亚高校收入约有1/4来自国际学生。大批海外留学生无法就学，对澳高校财政状况影响很大。新南威尔士大学2020年的预算缺口高达6亿澳元（1澳元约合4.97元人民币），明后年可能继续亏损4.5亿澳元。澳大利亚大学协会此前估计，未来4年，澳高校将面临160亿澳元的损失。

澳大利亚广播公司分析称，自上世纪80年代以来，历届联邦政府都削减了对高校的资金投入，高校只能求助于国际学生，这也导致高校财务脆弱性进一步增加。今年6月，墨尔本大学高等教育研究中心对38所澳大学的财务状况进行分级，包括“八校联盟”之一莫纳什大学在内的7所大学被认为有很高的破产风险。该中心名誉教授拉金斯认为，由于一半以上的研究经费来自留学生学费，澳大利亚高校可能需要长达5年时间才能恢复元气。

澳高校普遍采取降薪或裁员等措施来缩减开支。澳大利亚全国高等教育联盟和高校工会提议削减教职工5%—15%的工资，以留住更多岗位。但许多高校拒绝了这一提议，希望保留进一步裁员的空间。墨尔本皇家理工大学和斯威本科技大学还宣布出售在墨尔本市区的房产。

这次危机对澳高校产生了多层面深远影响。疫情发生后，澳大利亚联邦政府长时间停办国际学生签证，拒绝对滞留国际学生给予补贴，显著影响了澳大利亚作为留学目的地的国际声誉。澳大利亚高校的整体竞争力也受到削弱。“八校联盟”近日警告说，除非联邦政府将有限的研究经费用于高质量项目，否则将有近1万名国家重点发展领域的优秀研究人员流向海外。

澳大利亚国际教育协会首席执行官霍尼伍德警告称，澳大利亚将面临留学生流失风险，他们可能流向其他国家。为了减少损失，目前澳大利亚高校正在游说政府在各州边境尚未完全开放的情况下，优先放宽国际学生入境条件。南澳大利亚州、北领地等地方政府正酝酿分批接回国际学生的计划，但联邦政府迟迟未予批准。澳高校的财务危机恐将持续。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 18 版）

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