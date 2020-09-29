欧盟计划提高温室气体减排目标

欧盟委员会主席冯德莱恩日前在欧洲议会发表“盟情咨文”，其中提到的新的欧盟温室气体减排目标及一揽子政策引发外界普遍关注。根据咨文，为确保2050年实现“碳中和”，欧委会决定将2030年温室气体阶段性减排目标比例从此前的40%提升至55%。

为推动新目标顺利实现，欧委会决定从多个层面加以支持。首先，欧委会计划将总额7500亿欧元的欧盟“恢复基金”中37%的资金用于清洁能源开发利用、基础设施改造等领域。其次，欧委会计划在2021年夏季以前，修订欧盟所有的气候和能源立法，促进实现新的减排目标。此外，欧委会还将全面推动包括碳排放交易、能源税等领域的改革，为政策落实扫清障碍。

西欧、北欧国家对于欧委会的政策调整普遍持支持态度，中东欧国家则出于自身产业结构和资源条件等原因对政策调整表示担忧。近期，匈牙利、波兰、保加利亚、罗马尼亚等国的环境部长联合向欧委会致信，希望欧盟在制定新的气候目标时充分评估其可能对上述国家带来的社会和经济压力。

来自157家企业、21个行业联盟以及投资者协会的负责人日前联名发表公开信，支持欧盟调整气候政策目标的举措，其中包括宜家、德意志银行、法国电力集团等欧洲企业以及微软、苹果等跨国巨头。公开信表示：“我们十分希望看到欧洲经济复苏计划聚焦绿色发展和数字化转型，这能更好地促进就业和激励创新，同时也将使未来的欧洲经济更具韧性与竞争力。”但一些行业对新减排目标也持不同看法，比如，以水泥、钢铁、化工为代表的能源密集型产业就担心转型成本过高会导致企业竞争力下降。

欧洲知名环境政策研究智库E3G负责人曼农·杜福尔表示，新的减排目标是完全可以实现的，它不仅对欧盟实现经济可持续发展模式具有积极意义，也将给国际社会带来极强的示范效应，鼓励各国政府积极落实《巴黎协定》的承诺。

据统计，为实现新的减排目标，欧盟每年至少需要投入3500亿欧元。专家认为，欧盟相关机构应针对每个领域和行业制定清晰的减排路线图和时间表，这不仅有助于企业制定长期发展战略，也将吸引更多私人投资、减轻企业转型过程中面临的资金压力。

（本报布鲁塞尔9月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 17 版）

(责编：牛镛)