东南亚经济显露复苏态势（国际视点）

近期，东南亚多国疫情形势企稳，国内生产加速恢复，地区经济显露持续向好迹象，多国已允许大部分社会和经济活动恢复。图为近日马来西亚吉隆坡市民陆续恢复正常工作生活，戴着口罩走在街上。

新华社记者 朱 炜摄

核心阅读

近期，东南亚多国疫情形势企稳，国内生产和需求加速恢复，地区经济显露持续向好迹象。

近期，东盟国家制造业部门产出企稳，新增订单量降幅继续收窄，采购经理人指数（PMI）持续上升。国际知名信息服务公司IHS MARKIT公布的最新数据显示，8月东盟国家制造业PMI从7月的46.5上升至49，已连续第四个月上升。

分析认为，东南亚国家此前为应对疫情推出的一系列政策措施取得初步成效，多项经济指标开始回暖。中国经济的快速恢复对地区多国经贸发展形成有力支撑。

多项经济指标持续向好

制造业采购经理人指数高于50枯荣线说明制造业正在扩张，低于50则显示制造业萎缩。根据最新数据，8月缅甸制造业PMI从7月的51.7上升至53.2，达15个月来的最高点。印尼制造业PMI从7月的46.9上升至8月的50.8，表明制造业结束了连续5个月萎缩并转为扩张状态。泰国制造业PMI在8月继续上升，从7月的45.9提高至49.7，是今年1月以来最高水平。

受益于前期多国政府推出的旅游提振计划，近一段时间，东南亚多国旅游相关产业也开始显露生机。在泰国东部度假胜地沙美岛，码头上排起了长队。沙美岛所属的罗勇府近日还举办了美食节、音乐节、自行车比赛和足球赛等活动，吸引了众多游客；在马来西亚古城马六甲，鸡场街、荷兰红屋、圣保罗教堂、古城门等知名景点的游客络绎不绝，船游马六甲河、三轮花车等特色旅游项目已恢复运营；在越南，以秀丽景色著称的下龙湾近日出现了大批本地游客，他们大多需要排队才能登上观光船。马来西亚酒店业协会称，9月份马来西亚兰卡威、马六甲和槟城等主要旅游目的地的平均酒店入住率在50%—80%之间，周末和假期更高。

电商经济助推外贸回暖

分析指出，中国经济快速恢复正对东南亚国家外贸发展产生关键拉动效应。据中国海关总署发布的数据，今年前8个月，中国与东盟贸易总值2.93万亿元人民币，增长7%，占中国外贸总值的14.6%，中国与东盟继续保持互为第一大贸易伙伴的良好格局。

2020年是中国—东盟数字经济合作年。今年以来，东盟国家同中国的贸易呈现逆势增长态势，跨境电商发挥了重要作用。泰国椰青、马来西亚“猫山王”榴莲、菲律宾芒果干、越南咖啡……众多东南亚特色产品，正通过电商平台热销，受到众多中国消费者喜爱。

在刚刚过去的9·9超级购物节当天，东南亚电商企业虾皮在当天一分钟内售出70万件商品。东南亚电商企业来赞达新加坡首席执行官詹姆斯表示，“我们前两个小时的销售额是去年同期的两倍。”

泰国电子商务协会会长塔纳瓦预测，2020年东南亚主要电商平台的卖家数量和产品销量将较2019年增加3倍。

“电商等新业态有助于加速经济恢复，受到东南亚国家越来越多的重视。中国在数字经济方面发展迅速，区域国家应以中国—东盟数字经济合作年为契机，同中国展开数字经济全方位合作，助力区域经济加快恢复。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬对本报记者表示。

东盟国家正努力推动数字化转型。马来西亚政府宣布将在10月公布数字经济计划，帮助产业部门加快转型发展。新加坡政府推出系列措施，如成立数字转型办公室、设立中小企业数字化计划和招募1000名数字推广大使等，帮助企业和个人实现数字转型。“疫情防控常态化之下，数字化的重要性更加凸显，企业应设定接下来的方向，为未来增长和竞争力奠定数字基础。”新加坡通讯及新闻部长易华仁表示。

强化区域合作意义重大

今年以来，东盟与亚太区域国家互施援手，相互提供物资援助，分享经验和技术，推动共建人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，维护本地区产业链供应链稳定，取得显著成效。

在确保防疫安全的前提下，东盟国家之间以及东盟国家与周边国家之间逐步恢复跨境旅行。马来西亚和新加坡实施互惠绿色通道和周期性通勤，两国民众恢复跨境通关。新加坡和中国、韩国开启“快捷通道”，为两国民众必要的商务和公务旅行提供便利。新加坡和日本之间的“商业通道”9月开启。印尼和中国也开启了“快捷通道”。

在9月举行的第二十一届东盟与中日韩（10+3）外长会上，各方一致同意，提升区域经济复苏水平，同时推动建立区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。区域国家一致认为，应坚持团结协作和开放包容，深化公共卫生、经贸投资、数字转型、粮食安全、旅游等各领域合作，共同致力于地区稳定发展繁荣。

东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室8月发布的《2020年10+3区域经济展望》指出，今年该区域经济增长将从2019年的4.8%下滑到零，但在中国经济的强力带动下，区域经济将逐渐呈U型复苏，在2021年有望强劲反弹至6%。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，当前东盟与中国及亚太其他经济体之间深化经贸合作意义重大，它将有助于东盟地区经济加速复苏，也有利于整个亚太地区的发展。

（本报曼谷9月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 17 版）

(责编：牛镛)