人民网>>国际

东南亚经济显露复苏态势（国际视点）

本报驻泰国记者  林  芮

2020年09月29日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，东南亚多国疫情形势企稳，国内生产加速恢复，地区经济显露持续向好迹象，多国已允许大部分社会和经济活动恢复。图为近日马来西亚吉隆坡市民陆续恢复正常工作生活，戴着口罩走在街上。
　　新华社记者 朱 炜摄

　　核心阅读

　　近期，东南亚多国疫情形势企稳，国内生产和需求加速恢复，地区经济显露持续向好迹象。

　　

　　近期，东盟国家制造业部门产出企稳，新增订单量降幅继续收窄，采购经理人指数（PMI）持续上升。国际知名信息服务公司IHS MARKIT公布的最新数据显示，8月东盟国家制造业PMI从7月的46.5上升至49，已连续第四个月上升。

　　分析认为，东南亚国家此前为应对疫情推出的一系列政策措施取得初步成效，多项经济指标开始回暖。中国经济的快速恢复对地区多国经贸发展形成有力支撑。

　　多项经济指标持续向好

　　制造业采购经理人指数高于50枯荣线说明制造业正在扩张，低于50则显示制造业萎缩。根据最新数据，8月缅甸制造业PMI从7月的51.7上升至53.2，达15个月来的最高点。印尼制造业PMI从7月的46.9上升至8月的50.8，表明制造业结束了连续5个月萎缩并转为扩张状态。泰国制造业PMI在8月继续上升，从7月的45.9提高至49.7，是今年1月以来最高水平。

　　受益于前期多国政府推出的旅游提振计划，近一段时间，东南亚多国旅游相关产业也开始显露生机。在泰国东部度假胜地沙美岛，码头上排起了长队。沙美岛所属的罗勇府近日还举办了美食节、音乐节、自行车比赛和足球赛等活动，吸引了众多游客；在马来西亚古城马六甲，鸡场街、荷兰红屋、圣保罗教堂、古城门等知名景点的游客络绎不绝，船游马六甲河、三轮花车等特色旅游项目已恢复运营；在越南，以秀丽景色著称的下龙湾近日出现了大批本地游客，他们大多需要排队才能登上观光船。马来西亚酒店业协会称，9月份马来西亚兰卡威、马六甲和槟城等主要旅游目的地的平均酒店入住率在50%—80%之间，周末和假期更高。

　　电商经济助推外贸回暖

　　分析指出，中国经济快速恢复正对东南亚国家外贸发展产生关键拉动效应。据中国海关总署发布的数据，今年前8个月，中国与东盟贸易总值2.93万亿元人民币，增长7%，占中国外贸总值的14.6%，中国与东盟继续保持互为第一大贸易伙伴的良好格局。

　　2020年是中国—东盟数字经济合作年。今年以来，东盟国家同中国的贸易呈现逆势增长态势，跨境电商发挥了重要作用。泰国椰青、马来西亚“猫山王”榴莲、菲律宾芒果干、越南咖啡……众多东南亚特色产品，正通过电商平台热销，受到众多中国消费者喜爱。

　　在刚刚过去的9·9超级购物节当天，东南亚电商企业虾皮在当天一分钟内售出70万件商品。东南亚电商企业来赞达新加坡首席执行官詹姆斯表示，“我们前两个小时的销售额是去年同期的两倍。”

　　泰国电子商务协会会长塔纳瓦预测，2020年东南亚主要电商平台的卖家数量和产品销量将较2019年增加3倍。

　　“电商等新业态有助于加速经济恢复，受到东南亚国家越来越多的重视。中国在数字经济方面发展迅速，区域国家应以中国—东盟数字经济合作年为契机，同中国展开数字经济全方位合作，助力区域经济加快恢复。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬对本报记者表示。

　　东盟国家正努力推动数字化转型。马来西亚政府宣布将在10月公布数字经济计划，帮助产业部门加快转型发展。新加坡政府推出系列措施，如成立数字转型办公室、设立中小企业数字化计划和招募1000名数字推广大使等，帮助企业和个人实现数字转型。“疫情防控常态化之下，数字化的重要性更加凸显，企业应设定接下来的方向，为未来增长和竞争力奠定数字基础。”新加坡通讯及新闻部长易华仁表示。

　　强化区域合作意义重大

　　今年以来，东盟与亚太区域国家互施援手，相互提供物资援助，分享经验和技术，推动共建人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，维护本地区产业链供应链稳定，取得显著成效。

　　在确保防疫安全的前提下，东盟国家之间以及东盟国家与周边国家之间逐步恢复跨境旅行。马来西亚和新加坡实施互惠绿色通道和周期性通勤，两国民众恢复跨境通关。新加坡和中国、韩国开启“快捷通道”，为两国民众必要的商务和公务旅行提供便利。新加坡和日本之间的“商业通道”9月开启。印尼和中国也开启了“快捷通道”。

　　在9月举行的第二十一届东盟与中日韩（10+3）外长会上，各方一致同意，提升区域经济复苏水平，同时推动建立区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。区域国家一致认为，应坚持团结协作和开放包容，深化公共卫生、经贸投资、数字转型、粮食安全、旅游等各领域合作，共同致力于地区稳定发展繁荣。

　　东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室8月发布的《2020年10+3区域经济展望》指出，今年该区域经济增长将从2019年的4.8%下滑到零，但在中国经济的强力带动下，区域经济将逐渐呈U型复苏，在2021年有望强劲反弹至6%。

　　泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，当前东盟与中国及亚太其他经济体之间深化经贸合作意义重大，它将有助于东盟地区经济加速复苏，也有利于整个亚太地区的发展。

　　（本报曼谷9月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 17 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved