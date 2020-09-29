本报北京9月28日电 （记者王骁波）针对美国国务院发表声明称“中国违背无意在南沙群岛搞‘军事化’的承诺”，外交部发言人汪文斌28日说，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是中国主权范围内的事，与“军事化”无关。美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口，美国才是南海“军事化”的最大推手。

汪文斌在当日例行记者会上说，南沙群岛是中国领土。中国在自己领土上开展建设活动，主要是为南海各类民事需求服务，更好地向本地区和国际社会提供更多公共产品和服务，履行中国承担的国际责任和义务。同时，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是行使国际法赋予的自保权和自卫权，是中国主权范围内的事，合情合理合法，与“军事化”无关，这与各国在本国领土上布防本质上没有任何不同。

汪文斌说，美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口。美国军舰战机常年在南海开展频繁密集活动，大搞各类军事演习和抵近侦察，蓄意加剧南海紧张局势，耀武扬威。美国才是南海“军事化”的最大推手。

汪文斌说，一段时期以来，美国极力利用南海问题挑拨离间本地区国家关系。美国内一些狂热分子还叫嚣在南海发起对华军事打击。事实证明，美国已成为南海和平稳定的最大威胁，国际社会和地区国家必须高度警惕，坚决反对美国一些战争贩子搞乱南海、搞乱东亚的险恶图谋。中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定。“我们正告美方一些人，不要无端攻击指责中国，不要轻举妄动。”

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）

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