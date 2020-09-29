人民网>>国际

外交部发言人——

美国才是南海“军事化”的最大推手

2020年09月29日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月28日电  （记者王骁波）针对美国国务院发表声明称“中国违背无意在南沙群岛搞‘军事化’的承诺”，外交部发言人汪文斌28日说，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是中国主权范围内的事，与“军事化”无关。美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口，美国才是南海“军事化”的最大推手。

　　汪文斌在当日例行记者会上说，南沙群岛是中国领土。中国在自己领土上开展建设活动，主要是为南海各类民事需求服务，更好地向本地区和国际社会提供更多公共产品和服务，履行中国承担的国际责任和义务。同时，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是行使国际法赋予的自保权和自卫权，是中国主权范围内的事，合情合理合法，与“军事化”无关，这与各国在本国领土上布防本质上没有任何不同。

　　汪文斌说，美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口。美国军舰战机常年在南海开展频繁密集活动，大搞各类军事演习和抵近侦察，蓄意加剧南海紧张局势，耀武扬威。美国才是南海“军事化”的最大推手。

　　汪文斌说，一段时期以来，美国极力利用南海问题挑拨离间本地区国家关系。美国内一些狂热分子还叫嚣在南海发起对华军事打击。事实证明，美国已成为南海和平稳定的最大威胁，国际社会和地区国家必须高度警惕，坚决反对美国一些战争贩子搞乱南海、搞乱东亚的险恶图谋。中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定。“我们正告美方一些人，不要无端攻击指责中国，不要轻举妄动。”


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved