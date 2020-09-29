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美国大选不应滥用“中国问题”做戏（钟声）

——正确看待和妥善处理中美关系⑩

2020年09月29日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　美国大选是美国的内政，中方没有兴趣也从未进行干预。美国现在遇到的问题，靠转移矛盾是解决不了的，美国最大的“敌人”是自己

　　

　　今年是美国大选年，中美关系遭遇大坎儿。国际观察人士曾万般感慨，过去40余年间，在美国四年一度的总统选举中，“中国问题都是美国两党的主要议题，报章评论员和各种媒体也无不以中国问题专家自居”。特别是冷战结束以来，靠炒作“中国威胁”来摆出“守护”美国利益的强硬，几乎是美国大选的固定“桥段”。不过美国也有人士指出，不希望因大选因素给两国关系发展留下令人遗憾的“后遗症”。

　　不惜损害美国自身利益而臆造外敌，怎么可能带来美国的持久团结？纸包不住火，以谎言误导对华关系的危险游戏，怎么可能长期蒙蔽欺骗民众？要知道，为博眼球谋私利而抛出的极端言行，往往酿成美国对未来的透支。美国前国务卿基辛格曾经有过独到观察：自1945年以来，美国每次投入主要战争之际都曾拥有极大的国内热情和两党支持，但随着战争持续进行，美国“国内支持很快开始瓦解，所有人都开始寻找退出策略”。美国斯坦福大学亚太研究中心资深研究员大卫·蓝普顿基于其深入分析的过往案例指出，美国前总统由于在竞选时抛出对华强硬言论，致使其出任总统后陷于被动，不得不把收拾受此影响的对华关系“烂摊子”作为一大要务。他直言：“在当前全球暴发疫情、世界经济陷入困境以及美国国内种族歧视和社会不公正的危机下……中国不是美国的最大问题，在当前的‘美国政治季’中存在的唯一问题是，‘谁有勇气说出这个事实？’”

　　如今当政的美国一些政客，令人震惊地表现出对于冲突的渴望，他们转移视线、外化矛盾的政治表演，不仅根本无助于解决美国社会日益严重的多重系统性危机，而且向国际关系领域外溢出不容忽视的破坏力。世人不禁要问，美国早期领导人所宣示的“同所有国家和平相处、通商往来、友诚相待”“和平之策方才符合我们的利益”“拒绝在其他大陆分一杯羹的野心”，是否都被现在美国一些政客忘得一干二净？

　　必须强调的是，美国大选是美国的内政，中方没有兴趣也从未进行干预。中国作为一个独立自主国家，有权利维护自身的主权、安全和发展利益，不会牺牲自己的原则来配合美国竞选游戏。美国一些政客应该立即停止将中国拉入美国国内政治的把戏。堡垒都是从内部攻破的。中美两国都有人士指出，对于中美这样的大国，没有什么外力能够使其崩溃，真正可以使其崩溃的都是内部危机。美国现在遇到的问题，靠转移矛盾是解决不了的，美国最大的“敌人”是自己。

　　中美关系健康发展，是两国人民的共同意愿。中美两国“脱钩”甚至陷入冲突，不符合中美两国和世界人民的共同利益。美国选战再怎样滥用“中国问题”做戏也改变不了历史的逻辑，短视的政治算计注定得不偿失。“共存、共同发展是我们不可避免的最终结局。”美国前代理助理国务卿董云裳看到了这个未来，期待两国携手为“共存、共同发展提供一条稳定的道路”。美国《一周》周刊最近刊文指出：“中国的命运最终将掌握在中国人民的手中……美国别无选择，只能尽快找到与中国和平共处的方式。”

　　发展中美关系，需要镜鉴历史、登高望远，互尊互信、互利共赢，这是中美交往历史积淀的重要启示。要合作不要对抗，这是为人民计、为天下计。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）
(责编：牛镛)
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