美国打压TikTok是赤裸裸的政府胁迫交易

近期，特朗普政府肆意动用国家力量，泛化国家安全概念，强迫将TikTok出售给美国公司，还扬言要从交易中“提成”。有关行径让人感觉恍若回到了十八世纪炮舰横行、私掠猖獗、弱肉强食的丛林法则时代。美国打着“网络安全”的幌子，行的是政府胁迫交易的勾当，既违反市场经济规则，也违反国际法。从TikTok事件可以看出，美国政府胁迫交易可谓是用心险恶，套路娴熟：

第一，主体上，全政府打压外国企业。美国公权力机关赤膊上阵，立法、行政联手作恶。美国国会出台法案禁止美政府部门下载TikTok，美国总统特朗普发布行政令，美国外国投资委员会对TikTok收购美国企业实施安全审查等。“举国”干预外国企业经营违反了市场经济原则和公平竞争原则。

第二，方式上，武断专横，极具歧视性。特朗普短期内针对TikTok连发两道行政令，多次在公开场合威胁TikTok要么被收购，要么就下架。相关行为动机恶意，行事武断，手法粗暴，仅针对中国企业，无正当程序，不符合给予外国投资者公平公正及非歧视待遇的国际习惯规则。

第三，法律上，含糊其辞，极不透明。美国打压的主要理由是“国家安全威胁”，却未披露任何证据，即便TikTok采取各种措施改进并实现美国“本地化”，但仍被美方拒绝。美国有关法律宽泛模糊，没有可预见性。外国企业既未对美构成“真实的”国家安全威胁，也无清晰法律可依，不知如何满足美法律要求。美国行为违反了世贸组织关于透明度等要求。

第四，后果上，给外国企业造成巨大损失，甚至可能丧失所有权或控制权。相关打压行为以限制甚至直接剥夺外国企业的资产和权益相威胁，对其造成严重的实质性损害。因美国政府打压，美国企业乘机压低收购价格，导致外国企业要么放弃美国市场，要么低价贱卖全部或部分股份，严重影响甚至剥夺涉案企业的资产、权益和盈利预期。这违反了保护财产所有权的国际通行做法，甚至可能构成国际法上的征收。

综上观之，不管美国怎么巧立名目，都改变不了巧取豪夺、强买强卖的本质。事实上，从中兴、华为再到TikTok，美国打压中国企业的所作所为压根不是什么“国家安全”或者“网络安全”问题，而是恶意损害攫取外国企业合法利益以自肥，是典型的政府胁迫交易。我们坚决反对美国霸凌行径，坚定支持企业维护自身的合法权益，这也是在维护国际经贸规则。世界各国应该提高警惕，团结在多边主义旗帜下，共同抵制美国政府胁迫交易的非法行为。否则，今天是中国企业，明天可能是任何其他一个国家的企业！

(责编：刘洁妍、杨牧)