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在哈华人华侨通过“云端招待会”祝福祖国繁荣昌盛

2020年09月28日20:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹9月28日电（记者周翰博）28日，中国驻阿拉木图总领馆举办庆祝中华人民共和国成立71周年云端招待会。在哈华人华侨共同祝福祖国繁荣昌盛。

中国驻阿拉木图总领事耿丽萍在致辞时指出，今年将迎来中哈建交29周年。29年来，中哈关系取得了跨越式发展，成为国与国交往的典范，在共建“一带一路”等方面取得诸多合作成果。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，两国人民守望相助，共克时艰，是真正的好邻居、好伙伴、永久全面战略伙伴。

耿丽萍表示，在国际事务中，中哈共同主张维护国际秩序，对于世界发展共同发声，也必将为实现共同目标而携手努力。“今天的中哈关系浸透着大家的付出和汗水，作为中哈关系的建设者和推动者，让我们一起继续为两国关系的高质量发展而共同努力！”

哈外交部驻阿拉木图市代表伊斯卡科夫在致辞时表示，在双、多边框架下，哈中合作均取得了丰硕成果。两国建立的友好、合作和战略伙伴关系是保障地区安全、稳定与共同发展的重要因素。

活动期间，在哈中资企业代表、孔子学院教师以及部分留学生也纷纷发言，祝祖国繁荣昌盛。他们表示，在哈华人华侨将团结一致、同心度困，为两国关系发展继续贡献力量。

与会者还观看了《中国2020：人民至上》视频影片。云端庆祝活动在大家同唱《我和我的祖国》的歌声中结束。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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