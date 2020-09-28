人民网努尔苏丹9月28日电 （记者周翰博）“世界各国存在千丝万缕的联系，任何一个国家的决定和行为都将对别国乃至整个国际社会产生影响。当然，任何一个错误的决定和行动也将给全人类造成不同程度的损害。”谈到习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表的讲话，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃深表赞同。她表示，诚如习主席所说，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。人类社会只有携手并进，才能应对当前的疫情以及未来可能出现的各种危机。

沙伊梅尔格诺娃指出，2020年的新冠肺炎疫情表明，一个国家无论经济如何发达，在危机面前都离不开其他国家的帮助。世界是一个脆弱的有机体，只有当各国不再相互指责，开始真诚对话的时候，国际局势才能变得更加稳定。“2020年给全人类上了一课，同时也发出了一个明确的信号——世界各国命运与共，人类社会战胜危机、实现发展的唯一出路在于合作与相互支持。”

“跳出小圈子和零和博弈的思维对人类社会的发展进步同样至关重要。”沙伊梅尔格诺娃指出，世界各国不仅要关注自身的利益，同时也不应忽视邻国以及其他弱小国家的利益。“对于一个人而言，如果身体的某个部位生病了，那么这个人的总体健康状况就会受到影响。同理，对人类社会这个有机体而言，如果一个国家走向衰落，那么周边国家乃至整个国际社会都将受到负面影响。因此，必须以更广阔的视角、从全人类的高度思考问题、弥合分歧。”

“自然是丰富多彩的，世界也是多元的，试图在全球范围推行某种‘万能’的发展模式是行不通的。必须切实做到尊重其他国家的文化和发展道路。”沙伊梅尔格诺娃强调，每一个民族和国家都有自己独特的历史、文化、生存环境，以及在此基础上产生的思维方式和发展模式。国家间不应该因为社会文化和发展道路的差异而相互排斥，而应该像一个大家庭那样，相互尊重、共同生活。“每一个民族、每一种文化以及每一条发展道路都是促进世界和谐发展不可或缺的因素。只有在百花齐放的环境中，才能孕育出新思想、新创造，才能推动人类社会向前发展。”

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