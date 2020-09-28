卢森堡中国文化中心举办“月舞诗书茶·中秋雅集”活动

卢森堡钢琴家克申梅尔伴奏、卢森堡女高音歌唱家切斯拉演唱经典歌曲《秋天》、《致月亮》。

人民网布鲁塞尔9月28日电 （记者任彦）明月照两乡，艺术连心房。当地时间9月27日，卢森堡中国文化中心和卢森堡著名音乐家卡米尔·柯戈联袂举办“月舞诗书茶·中秋雅集”活动，此为文化中心2020年“天涯共此时—中秋节”文化周第一场活动。

卢森堡国家戏剧院联合创始人卡米尔·柯戈、卢森堡交响乐团指挥加斯特·沃金、2019年卢森堡舞蹈艺术大奖获得者吉尔·克罗维西尔、卢森堡著名钢琴家米歇尔·克申梅尔、女高音歌唱家伊芙琳·切斯拉及当地华人艺术家应邀参加活动。艺术家们以明月为题，通过诗歌朗诵、器乐演奏、舞蹈、茶艺、书法等艺术形式进行交流。中国民族舞与西方现代舞跳出不同的精彩，东西方乐器奏出一样的月光。钢琴与古筝，古筝与非洲鼓和现代舞合作默契，相得益彰。

中国驻卢森堡大使杨小茸致辞。

中国驻卢森堡大使杨小茸通过视频致辞，她说，文化艺术具有温暖人心、联结心灵的力量。中卢两国文明互鉴、文化交流对推动双边关系全面发展起到了积极作用，卢森堡中国文化中心在这方面做了大量有益的工作，中国驻卢使馆将会继续全力支持中国文化中心开展形式多样的文化交流活动。今晚的雅集是一次很好的文明对话，不同文化背景的艺术家像家庭团圆一样聚在一起，以明月为题，分享美好的艺术。希望疫情早日过去，中卢文化交流尽快恢复正常，大家一起“各美其美，美人之美，美美与共”。

今年中秋节期间，由文化和旅游部国际交流与合作局主办，卢森堡中国文化中心和国内外相关机构共同承办的大型品牌活动“天涯共此时——中秋节”文化周主要在线上举行。活动将围绕中秋传承、中秋文化、中秋与当代中国、游在中秋、娱赏中秋五个主题展开，形式包括虚拟展览、线上音乐会、短视频、在线直播和公众参与等多种类型，展现世界人民和谐共处、期盼人类健康幸福的美好境界。“月舞诗书茶·中秋雅集”是此次卢森堡中秋文化周的第一场活动，也是惟一一场线下活动。节目录制后将作为线上内容在中心官网及社交媒体播出。

(责编：刘洁妍、杨牧)