中国高校向印尼三一一大学捐赠抗疫物资及国家汉办赠书线上仪式顺利举行

印尼三一一大学孔子学院外方院长潘范妮（图右）向三一一大学校长贾马尔（图左）转交中方捐赠抗疫物资（图片由印尼三一一大学孔子学院提供）

人民网雅加达9月28日电（记者徐伟）9月28日，中国西华大学向印尼三一一大学捐赠抗疫物资及中国国家汉办赠书线上仪式顺利举行。印尼三一一大学校长贾马尔认为，此举是印尼和中国高校友好往来的实例和生动体现。

贾马尔表示，中方院校西华大学向三一一大学捐赠口罩、热风枪等价值5万元人民币的抗疫物资，是两国高校友好往来的实例和生动体现。三一一大学与西华大学作为亲密合作伙伴，值此新冠肺炎疫情蔓延的非常时期，双方能够真诚携手，共克时艰，令人感动。

参加线上仪式的西华大学党委书记边慧敏说：“在此艰难时刻，我们愿与印尼三一一大学同舟共济，努力战胜新冠肺炎疫情”，传递出西华大学与三一一大学共渡难关的信心。

今年5月，三一一大学孔子学院中方院长陆雨回国述职时介绍了印尼国内疫情发展的严峻情况，西华大学随即决定向三一一大学捐赠急需的抗疫物资。在经过航运、清关等流程后，相关物资已于日前顺利交付三一一大学。

金秋九月，丹桂飘香，三一一大学孔子学院的汉语云端课程正如期开展，各项文化交流活动稳步推进。为进一步助力印尼汉语教学，国家汉办为三一一大学提供了价值15万元人民币的中文书籍和文化用品。贾马尔对中国国家汉办的支持表示感谢，他希望这些中文书籍能为现代技术全球化时代的中文教育发展作出贡献。边慧敏说：“未来，我们将以孔院为平台，以汉语国际教育为基础，进一步推动两校在食品安全、农业机械、卫生抗疫、应急管理、新媒体运营等多个领域开展全面交流与合作。”

面对即将到来的中国国庆节和中秋节，贾马尔代表三一一大学向西华大学全体师生表示衷心的祝福，并希望疫情早日结束，尽快恢复双方高校间的互学互访和推动双方密切友好关系继续向前发展。（完）

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