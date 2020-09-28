人民网曼谷9月28日电（记者孙广勇）9月26至27日，2020“创新与实践”东南亚国际汉语教育研讨活动(清迈站)暨泰国北部本土汉语教师培训成功举办。本次培训由清迈大学孔子学院、泰国教育部民校教育委员会、四川新华出版发行集团有限公司联合主办，来自泰北52所大中小学的110位本土汉语教师到场参加，共有300余位本土教师参与了线上培训，培训在线直播视频观看量达16,000人次。

泰国教育部民校教育委员会查乐猜·瓦萨西里处长(Mr.Chalermchai Vasasiri)、清迈大学副校长龙姆·吉拉努功(Mr. Rome Chiranukrom)、清迈孔院中方院长沈毅等出席了开幕式并发言。中国教育部中外语言交流合作中心教学资源处邵亦鹏处长、四川新华出版发行集团有限公司国际合作部秦莉主任、四川新华乐知教育科技有限公司总经理骆鹤凌通过视频专门为本次培训发来了贺辞。

乐猜·瓦萨西里处长在致辞中表示，中文是现代最重要的外语之一，也是经济交流的重要语言。受到疫情影响，泰国汉语师资力量缺乏显得更为明显，通过培训本土教师提高其教学及工作能力，发挥教师潜力就显得尤为重要。感谢清迈孔院看到了培养本土教师的重要性，并通过培训手段和课程的创新和实用性，使教师们学习到更多教学方法和提高技巧。邵亦鹏处长在致辞中表示，本次教师培训暨研讨会，让当地中文教育工作者有一个很好的互相交流、学习新的教学手段和方法的好机会，预祝活动圆满成功。龙姆强调清迈大学重视中文教学发展，同时还会一如既往地支持孔子学院开展汉语教学和本土汉语教师培训工作。沈毅院长指出全球化时代的中文教育，跨越国界，越来越需要从国际化角度思考和推进教材、教师、教学法“三教”工作。长期以来，清迈孔院一直致力于开展本土教师培训，力求能为本土汉语教师在后疫情时代更好的开展汉语教学提供帮助。

针对本次培训，清迈孔院认真地做了前期调研，了解了当地本土教师的实际需求，同时采取线上直播线下交流研讨相结合的培训方式，紧密结合形势发展，有针对性地安排了培训内容，邀请了有代表性的主讲嘉宾，在全球化背景下，如何有效利用科技手段发现和运用汉语教学资源。

清迈孔院三位优秀公派教师李玥、王瑜珂、么爽结合实际，以《“先练后讲”教学模式的演示》、《网络资源助力中文教学》和《汉语教学在社交平台的运用与传播》为主题，交流分享了通过“先练后讲”的方式有效提高教学质量，介绍了相关网络资源并演示使用方法以及将新媒体社交平台运用于汉语教学过程和心得，强调了信息时代国际中文教师应提升的数字化能力和学会开发利用相关教学资源，得到了参训学员好评。

本次培训邀请了来自四川新华乐知教育科技有限公司的李娜老师、宋卡王子大学的世玉博士(Dr.Pichai Kaewbut)、知名独立国际中文汉语教师刘志刚进行授课。三位老师分别从“科技＋”助力国际中文教育创新发展、汉语任务型教学活动设计、影视视频素材在汉语教学中的应用进行了内容丰富、实效性和针对性很强的讲座，拓展了学员们的汉语教学视野，提升了汉语教学实践能力。

来自泰国东亚大学中国学系的陈明月老师表示：“要当老师，自己先有一桶水才能教给学生一杯水，本次培训的效果显著，要把学到的内容利用到教学中，不断提高教学水平。感谢组织本次活动的机构，感谢老师们的付出，希望下次还有机会一起学习”。来自泰国达府民教委美速市智民学校的汉语老师伊兰表示“来参加培训之前，我也在教学当中尝试使用更多的科技手段去提高教学水平。这场培训就像是我的一场及时雨，通过老师的讲解指导我有了继续努力去学习去提高的勇气，两天的培训，收获了很多知识，接触和了解到了很多新的教学技术，先进的教育观念以及如何能将新技术融入到教学中为我们的学生提供更优质的中文课程。”

结业典礼上，举行了由四川新华乐知教育科技有限公司和清迈大学孔子学院一起成立的“新华—国际汉语文化交流中心（清迈）”揭牌仪式，双方希望通过搭建平台，共同助力国际中文教育在泰北地区的发展。最后，沈毅院长、基教委项目官员迪恩·甘多迈(Dr.Trin Kandokmai)及孔院教师代表为学员们颁发了结业证书。

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