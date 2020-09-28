法中在环保领域合作空间巨大

法国驻华大使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞高明 (孙晨晨 摄)

人民网北京9月28日电 （孙晨晨 实习生梁玮航）目前新冠疫情仍旧在全球蔓延，随着中国国内的疫情得到控制，中法两国在环保、文化层面的交流也开始重启。近日，法国驻华大使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞高明接受人民网专访时表示，“法中两国都是负责任的大国，应当在环保领域积极开展合作，携手应对时代挑战”。

中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。高明对此表示：“中国的承诺与法国的立场相符。法国也致力于减少温室气体、实现碳中和的目标。这并非遥不可及的目标，而是完全能实现的。法中两国有共同的目标与雄心壮志，都是世界环保领域的领头羊。”

中法两国多年以来在环保领域开展紧密的合作，并将此议题作为国际行动的重心。2019年11月法国总统马克龙访华之际，两国发起了《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》。希望共同重申《巴黎协定》的重要性，并为生物多样性领域的行动注入新的动力。

再过几个月，世界自然保护大会将在马赛举行，而《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）将在昆明举行。高明表示，“中法两国应当共同行动，让环保事业更进一步。两国都是负责任的大国，应当在环保领域积极开展合作。”

上半年，虽然受新冠疫情影响，许多艺术和文化领域活动被迫延期甚至暂停，但这并没有影响两国在文化交流与合作项目的推进。高明表示，“我们在线上举办了各种文化活动，比如“French Waves法国艺术之夏”艺术节在六月至七月推出了一系列经典视频节目，涵盖法国阿维尼翁戏剧节等主题。通过线上的活动方式继续吸引更多民众积极参与到文化交流活动当中来。”

自2020年9月28日起，中国允许持有效中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可的外国人入境，相关人员无需重新申办签证。对此，高明表示，“这项政策会加强两国之间的文化交流，加强人员往来。随着中国的疫情得到有效的控制，法国也考虑加强与中国的文化交流，增加在中国与法国、法语文化相关的活动，让民众能够尽早回归正常生活，尽快享受丰富多彩的文化活动。”

两国文化交流活动也日渐频繁，印象派大师莫奈的《日出·印象》9月17日起在上海展出，法国戏剧导演埃里克·拉卡斯卡德（Eric Lacascade）也将执导曹禺著名戏剧《雷雨》，在中国十一座城市举办巡演。

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