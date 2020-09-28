专访前中国驻古巴大使：建交60年中古友谊谱新篇

前中国驻古巴大使张拓

编者按：今年9月28日是古巴共和国和中华人民共和国正式建交60周年纪念日。自1960年建交以来，中古两国同呼吸共命运，建立了跨越半个多世纪的深厚友谊。习近平主席曾说：“中古是好朋友、好同志、好兄弟，有相同的理想和信念。”近年来，中古双边合作在各领域都取得丰硕成果。值此建交60年之际，人民网推出系列访谈，从多角度讲述中古友谊故事。

今年9月28日是古巴共和国与中华人民共和国正式建交60周年纪念日。中国—拉丁美洲和加勒比友好协会副会长，前中国驻古巴大使张拓在接受人民网采访时表示，中古双方应互学互鉴，共同进步，不断取得新成就，向世界展示社会主义制度的优越性。

张拓2012年至2016年出任中国驻古巴大使。回忆起在古巴工作的5年，张拓大使表示，中古两国间的深厚友谊、政治互信和中古在对方国家的美好形象都给他留下了毕生难忘的印象。在古期间，他深入了解了古巴的国情和民情特点，也亲身体会了古巴的革命激情和改革决心。古巴的社会公平、多元外交、抗压骨气，以及良好治安、美丽风光和巨大潜力，都让他记忆深刻。

张拓认为，60年前中古建交既有历史意义，更有重要的现实意义。“中古建交开启了新中国同古巴的官方关系，同时也为新中国正式走进拉美拉开序幕。”张拓说。古巴是中国在拉美第一个建交国，为中拉关系的发展打下了重要基础。此后在中古建交的带动下，70年代又有一批拉美国家陆续同中国建交，中拉关系也随之进入蓬勃发展新阶段。“可以说，古巴是中拉关系发展的带头人。”张拓表示。

古巴驻中国大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉在纪念中古建交60年发表的文章《古巴和中国：久经考验的朋友》写道：“如今，古中所有领域的交流都实现了畅通和互惠。2018年，古巴签署共建‘一带一路’谅解备忘录，表示愿意与中国全面拓展双边关系并在此倡议下发掘有潜力的合作领域，包括通过‘健康丝绸之路’进行医疗合作。”

张拓大使也在采访中介绍，中古两国友好合作已遍及各个领域。“中国有数十家企业在古投资经营，为中古经贸合作的深入发展做了很多工作。”张拓说。

张拓介绍，中古合资的农场在古种植水稻，为古巴的粮食安全做出了重要贡献；中石油长城公司在古进行钻井作业，以高超的技术和敬业精神，帮助古提高了石油工业的整体技术水平并扩大了古的能源供应能力；中国医保集团为古运送了各种制药原料，为古公共医疗体系的顺利运转提供了有力的保障；宇通公司的大客车不仅有效地保障了百姓的日常出行，而且也为古旅游事业的发展给予了巨大帮助，其在古巴大客车市场的占有率高达99%，成为中国产品在古巴的流动广告和最知名中国产品；中国铁路客车首次走进古巴，为古巴旅客提供了舒适的旅行环境。此外还有大量的中国机械设备及民生物资走进古巴，在保障古国计民生方面发挥了重大的作用。

张拓认为，古巴现在正在进行发展模式更新，大力发展国民经济，可以说是百业待兴，有巨大的潜在需求和发展空间，无论在哪个行业，哪个领域对中国企业来说都有着巨大的商机。

2020年，一首流行歌曲《Mojito》“火”了，也让古巴这个万里之外的国家被更多中国人所了解，很多人都说很想去古巴看一看。聊及此，张拓大使表示，旅游是两国文化交流的重要组成部分和民心相通，相互了解的最好手段。“目前每年已有数万中国人到古巴旅游，而且也有一条中古直飞航线，古巴游已具备一定的有利条件，相信在疫情后，由《Mojito》引发的古巴热和古巴游将会面临新的机遇。”张拓大使说。

除旅游外，张拓介绍，两国在其它领域的文化交流也有很大发展空间，特别是民间文化交流呈现出迅速上升的势头。“古巴人民深受中国文化影响，学习中文的热情很高，一些古巴艺术家受中国企业家之邀，常年在中国演出或授课；古巴的文化元素在中国也随处可见。今后中古间官方和民间双轮驱动的文化交流必将会继续发展，也必将使两国的民心相通提升到一个崭新的水平。”张拓说。

2014年7月中国国家主席习近平访问拉美时曾表示：“中古是好朋友、好同志、好兄弟，有相同的理想和信念。当前，两国都处于发展的关键时期，应该抓住机遇，共谋发展。”

张拓表示，古巴是社会主义国家，中古有着共同的理念和追求，在人类的进步事业中，两国相互支持帮助，成为好朋友，好同志，好兄弟，为国际共产主义运动的发展也做出了重要贡献。当前古巴正在进行经济社会模式更新，中国正在深化改革开放，双方可以互学互鉴，共同进步，不断取得新成就，向世界展示改革开放的必要性和社会主义制度的优越性。

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