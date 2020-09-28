中国非洲研究院举办第三届“大使讲坛”

人民网北京9月28日电（王南） 第三届“大使讲坛” 9月25日以线下线上方式举行。讲坛主会场设在北京。阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法应邀在讲坛主会场发表了题为“阿尔及利亚与非洲国家”的主旨演讲。来自中国非洲研究院以及全国各地相关院校和研究机构的专家学者等共计80余人出席了讲坛。

中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽主持讲坛。《中国社会科学报》记者朱高磊 摄

中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽表示，阿拉伯有句谚语叫“患难见真交”，这句话用来诠释中国与阿尔及利亚的关系尤为贴切。不论是从历史还是今天来看，阿尔及利亚就是与中国政府和人民心连心的真朋友。中国人民永远不会忘记20世纪70年代阿尔及利亚为恢复中国在联合国合法席位作出的突出贡献，正是阿尔巴尼亚和阿尔及利亚倡导的“两阿”提案帮助中国重返联合国。中国非洲研究院的发展也得到了大使阁下的大力支持。去年在中国非洲研究成立之初，大使就曾到访并对加强阿尔及利亚驻华使馆与中国非洲研究院的密切合作、促进中阿学术界及智库交往提出了诸多有益建议。今天大使再次到访并发表主旨演讲，更是身体力行地推动中阿的学术交流，在此谨向大使对中国非洲研究院的支持表示衷心感谢！

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法发表主旨演讲。《中国社会科学报》记者朱高磊 摄

艾哈桑·布哈利法大使在主旨演讲中对阿尔及利亚与中国关系、非洲与中国关系予以高度评价。他说，阿中双方于1958年建交，当时阿尔及利亚还未独立。1963年，周恩来总理访问了阿尔及利亚。 这年，中国向阿尔及利亚派出了第一支医疗队。到现在仍有中国医疗队在阿尔及利亚工作。1971年，阿尔及利亚为中国重返联合国做出了重要贡献。2014年，阿中两国建立了全面战略伙伴关系。阿尔及利亚是中非合作论坛创始成员国。作为非洲大国和中国的友好国家，阿尔及利亚积极在中非合作论坛和“一带一路”框架下与中国开展广泛合作。

在互动阶段，艾哈桑·布哈利法回答了中方专家学者提出的关于阿尔及利亚新政府有哪些新措举、马格里布联盟的作用、中阿双方如何共建“一带一路”、阿尔及利亚和非洲如何看待联合国安理会改革、如何促进中阿经贸合作等方面问题。主旨演讲和互动阶段结束后，李新烽和艾哈桑·布哈利法分别代表中国非洲研究院和阿尔及利亚驻华大使馆，向对方赠送了纪念品和图书资料等。

据了解，中国非洲研究院于2020年设立了“大使讲坛”，并开展相关系列活动，通过邀请中国驻非洲使节、非洲驻华使节作主旨讲座的方式，推动一线外交使节与中国非洲学术界之间的经验交流与学术研讨。截至目前，中国非洲研究院已经成功举办了两届“大使论坛”，受到了中国和非洲相关方面的广泛关注与好评。

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