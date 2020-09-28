营商环境优 引资磁力强（扩大开放·不断向前）

连续4年修订外商投资准入负面清单，清单条目压缩幅度逾64.5%，一批重大外资项目相继落地；外商投资法全面实施，清理与其不符的法规文件408部……近年来，我国不断优化营商环境，在世界银行《营商环境报告》中的排名从2018年的第七十八位跃升至2020年的第三十一位，连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。

我国吸引外资规模稳居世界第二位

日前，辽宁省沈阳市铁西区，近30万平方米的钢铁厂房拔地而起。宝马集团全球最大生产制造基地——辽宁沈阳华晨宝马第三工厂项目总装物流车间完成主体钢结构封顶。

华晨宝马项目是我国推进高水平对外开放的一个缩影。近年来，我国深入探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，开放的大门越开越大，开放水平不断提高。

——投资限制越来越少，制度保障越来越有力。

2019年出台的外商投资法及其实施条例，在法律法规层面正式确立了准入前国民待遇加负面清单管理制度。2017年—2020年，我国连续4年修订外商投资准入负面清单，清单条目由93项减至33项，负面清单之外给予外商投资国民待遇。经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，2013年以来中国对外资限制程度迅速下降，下降幅度是主要经济体中最大的之一。

“每一个负面清单条目的取消或放宽，都意味着一个更加开放的领域，会带来相应的外资流入。”对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡说。

——营商环境越来越优，外资大项目越来越多。

去年，三星西安150亿美元闪存芯片二期项目完成厂房建设，巴斯夫湛江100亿美元石化项目正式启动，特斯拉上海70亿美元超级工厂项目当年开工、当年投产、当年交付。今年，沈阳宝马第三工厂项目、惠州埃克森美孚石化综合体项目相继开工，越来越多外国投资者分享中国发展机遇。

2017年至2019年，在全球跨国投资连续下滑的背景下，我国吸引外资规模稳居世界第二位。今年8月我国实际使用外资同比增长18.7%，在新冠肺炎疫情全球蔓延、跨国投资持续低迷的背景下，这一成绩难能可贵。

“事实证明，中国推动更高水平开放的脚步不会放缓，中国利用外资的政策不会变，中国为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。”国家发改委有关负责人表示。

投资便利化程度不断提升

走入阿斯利康与江苏无锡市政府合作共建的无锡国际生命科学创新园，道路宽敞、绿植环绕，首批入驻的俄罗斯科技公司声曼和正在举办线上活动，与13家跨国药企共同讨论人工智能在罕见病领域的应用。

“近年来，中国持续优化营商环境，为跨国药企扎根中国创造了更多便利，阿斯利康将继续加大在中国的业务布局。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊介绍，园区已拥有7家海内外战略合作伙伴，迎来17家入驻企业。

筑巢引凤，花开蝶来。近年来，通过深化“放管服”改革，不断优化营商环境，我国投资便利化程度不断提升。特别是新的外商投资法及其配套法规于今年正式实施，全面取消商务领域外资企业设立变更的审批和备案，外商投资预期和信心稳定趋好。

——鼓励投资领域持续增加。去年公布的《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，鼓励目录总条目1108条，其中全国目录415条，与2017年版相比增加67条、修改45条；中西部目录693条，与2017年版相比增加54条、修改165条。

——服务效率大幅提升。“以前办理业务，要耗时几个月。今年仅3天就完成了所有注册程序！”7月28日，海南南太岛国投资有限公司相关负责人周秦拿到了营业执照。得益于新上线的“海南e登记”平台，外商只需登录网站，即可自主办理注册登记。

中国欧盟商会6月10日发布的报告显示，65%的受访会员将中国作为最重要或前三大投资目的地。“事实证明，中国仍然是各国投资者投资兴业的热土。”商务部发言人高峰说。

政策支持和服务保障力度加大

“未来3到5年，益海嘉里在中国大陆的投资将超过过去30年投资的总和。”益海嘉里集团总裁穆彦魁信心满满。

在黑龙江齐齐哈尔市，富裕县副县长带领专业团队提供全程全时段服务；在广东潮州市，潮州港经济开发区管委会成了协调各项事务性工作的“贴身保姆”；在山西太原市，市政府协调专车从江苏“点对点”接回务工人员，保证了工期……

穆彦魁表示，除了大规模投资建设新项目，益海嘉里还将不断提升中国工厂的科技化、智能化水平，助推中国粮油加工产业向智能化、绿色化、健康化转型升级。

优化营商环境，不仅是锦上添花，更是雪中送炭。在推进复工复产过程中，我国对内外资企业统一适用各项支持政策，服务保障力度不断加大，并成立了重点外资项目工作专班，协调推动相关部门和地方开展“一对一”服务。

“无论外部环境如何复杂多变，中国都会坚持不懈地提升营商环境的市场化、法治化、国际化水平，让外商愿意来、留得住、能发展。”商务部外国投资管理司司长宗长青说。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 06 版）

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