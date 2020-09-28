新华国际时评：“入富”凸显中国经济的“钱”景和底气

新华社北京9月27日电 题：“入富”凸显中国经济的“钱”景和底气

新华社记者叶书宏

全球三大债券指数供应机构之一的富时罗素日前宣布，从2021年10月起将中国国债纳入富时世界国债指数，具体纳入时间待当年3月最后确认。加上之前的彭博巴克莱全球综合指数和摩根大通全球新兴市场多元化指数，中国债券将集齐全球三大主流债券指数。这一里程碑事件充分表明，随着中国经济稳健复苏和开放水平持续提升，国际投资者对华投资意愿和信心显著增强，中国融入全球资本市场和国际金融体系的步伐不断加快。

新冠疫情冲击之下，全球经济增长图景黯淡，叠加前期各国刺激性货币政策导致的流动性过剩和经济增长乏力之下的投资机会稀缺，共同推动全球利率持续走低，一些国家纷纷引入或强化负利率政策以刺激经济增长。在此背景下，投资者对优质资产的需求显著增加，中国债市以其相对较高的收益率和安全性在全球资产配置中的价值越发凸显。富时罗素此时决定将中国国债纳入其指数，正是顺应了全球投资者的市场需求。

中国债市获得指数机构背书，首先在于其有利可图的“钱”景。截至9月24日，全球负利率债规模已达15.44万亿美元的历史高位，占全球所有政府债券比例高达25%。相比之下，中国国债成为目前为数不多能够提供较高票息的资产，例如，中美10年期国债收益率利差近期已扩大至240个基点左右。此外，中国国债与其他市场的债券相关性较低，这也为投资者配置全球资产时平滑风险提供了重要选项。值得一提的是，中国债券市场余额截至8月底已达111.8万亿元，为全球第二大债市，但外资持债比例相对较低。业内人士认为，随着中国资本市场扩大开放，政策红利持续释放，未来外资买入中国债券会有较大增量空间，收益率提升潜力巨大。

中国债市获得指数机构背书，源自中国金融开放的力度。随着中国经济开放度不断提升，金融业开放速度也相应加快，债市各项基础设施日益完善，交易成本不断降低，运行效率持续提升。自2016年起，债券市场开放明显提速，“债券通”、拓宽境外机构发行投资渠道、取消境外机构投资额度限制等各项开放措施加速推出。去年7月，国务院金融稳定发展委员会推出的11条金融业对外开放措施中，就有3条涉及债券市场开放。英国《金融时报》已经注意到：“华尔街一些实力雄厚的金融机构，正在加紧布局中国的基金管理业等金融服务业，以期受益于中国不断走向开放的资本市场。”

中国债市获得指数机构背书，还源自中国经济基本面的支撑。国际投资者增持中国债券，归根到底看重的是国家信用和增长潜力。当前，世界经济增长总体放缓，保护主义和单边主义抬头，中国经济下行压力有所增加，但经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有改变。随着本土疫情得到有效控制，复工复产加速推进，中国二季度经济增长由负转正，“成为疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体”，极大增强了投资者的信心。联合国贸易和发展会议22日发布报告称，今年全球经济预计萎缩4.3%，但中国经济将保持正增长。贸发会议官员表示，中国有很大政策空间实现本国经济复苏，相信中国能稳步扩大本国经济规模并为世界经济复苏提供机遇。

当下，中国正致力于加快推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此背景下，中国稳步加快金融业开放，有利于吸引更多资金投资中国市场，推动中国经济实现高质量发展，而中国国债被吸纳“入富”，无疑将拓宽全球投资者进入中国金融市场的途径，共同分享中国经济发展的红利，实乃双赢之举。

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