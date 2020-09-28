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Tik Tok事件是一面照妖镜（观象台）

■ 姜忠奇

2020年09月28日08:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

一段时间以来，美国多次调整对Tik Tok的收购方案，霸凌方式也反复变化。整个事件的发展过程如同一面照妖镜，不管美方扮作何种装束表演，言辞如何包装，其丑恶嘴脸和险恶用心都一览无余，改变不了这场交易的“掠夺”本质。

这面镜子，照出了美政府的海盗原形。在Tik Tok事件中，道貌岸然的美国政府，先是在毫无真凭实据的情况下给企业扣上“危害国家安全”的帽子，进而威逼恫吓强颁禁令，接着引入资本从中渔利，甚至狮子大张口榨取利益。在美国政府眼中，容不下任何一家他国企业拥有可以挑战其国内企业的竞争力。一旦遇到对其有“威胁”的企业，便直接上手，“干不过就抢，抢不到就毁”成了美国在全球范围内“剿杀”高科技企业的惯用伎俩。这种海盗行径显然已被推至令世人叹为观止的境地。

这面镜子，照出了美国价值观的虚伪面目。美国向来把“商业自由”“公平竞争”等词语挂在嘴边，动辄摆出一副站在道义制高点的模样，居高临下地对他国企业指指点点。正如一位西方国际关系学者所说，“美国是利用善良外衣掩盖他们自私的国家利益的‘艺术大师’。”在Tik Tok事件中，美国索性脱掉了这层价值观外套，赤裸裸地秀肌肉。看到“人有我无”就要据为己有，不惜利用国家权力强行干涉，其一贯标榜的价值观早被抛诸九霄云外。过去，“商业自由”等口号是美国掩盖其肮脏手段的遮羞布。而今，美国连最后一层遮羞布也不要了，彻底缷下头号强国的伪装画皮。

这面镜子，照出了美国推倒规则的强权野心。世界经济平稳发展需要成熟的规则约束，美国政府却在Tik Tok事件中上演了一次用强权“重塑”规则的负面示范。出于一己私利，美国对既定秩序和规则，动辄“合则用不合则弃”，其他国家只能遵守，并承担美国任意违反规则带来的高昂成本。不仅如此，美国近些年毁约“退群”、破坏国际共识等不负责任的糗事不胜枚举。对于言必称建立“基于规则的国际秩序”的美国而言，即使制定了新的规则，又能在多大程度上去遵守？即使其声称要遵守规则，谁又会真正相信？

这面镜子，也在提醒世界各国。一旦美政府在Tik Tok事件上得手，那也就意味着，任何到美国投资经营的跨国企业，都可能随时面临美国政府“莫须有”的指控，以所谓“商业合作”形式被掠夺，成为美国霸权的新祭品。除了“收购”企业，在其他议题上，美国同样可能肆意践踏规则、出尔反尔。

把一己私利视为行事准则，将巧取豪夺当作参与竞争的手段，拿既定规则作为随意用弃的工具……这样的美国政府不能不引起世界各国警惕。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、燕勐)
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