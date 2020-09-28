期待更多人走进阿尔及利亚（我在中国当大使）

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法近照

海外网 付勇超摄

位于非洲大陆西北部的阿尔及利亚，虽与中国远隔重洋，但与中国有割不断、道不尽的传统友谊。阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法近日在接受人民日报海外网采访时表示，驻华4年多来，他真切感受到阿中友谊的温度，希望未来两国可以增进互信、扩大合作。

阿尔及利亚人的湖北情缘

2019年2月底，中国第26批援阿医疗队培训班结业典礼在武汉举行，来自湖北各地的81位医护人员在医疗队队旗下庄严宣誓：铭记使命，不负重托，为增进中阿人民友谊、为建设中非共同体、为促进世界和平作出积极贡献。一声声坚定的誓言、一张张年轻的面孔，令在场的布哈利法深受感动。

今年2月初，一架阿尔及利亚航空公司的客机缓缓降落在武汉机场，带来了阿尔及利亚不远万里送来的抗疫医疗物资。这份跨越山海的援助，温暖了寒冬里的人心。

在武汉的这一来一往背后，是湖北与阿尔及利亚之间跨越半个多世纪的特殊情谊。1963年4月，中国派出第一支以湖北医务人员为骨干的医疗队远赴非洲，目的地正是独立不久、面临缺医少药困境的阿尔及利亚。从这个北非之国开始，中国掀开了援外医疗的历史篇章。随后几十年，湖北向阿派遣医疗队员超3000人次，为当地培养了大批医务骨干……细数这一段段历史，布哈利法表示，湖北在阿尔及利亚人民心中有特殊地位，每个阿尔及利亚人都知道湖北。在与病毒的搏斗中，湖北人民展现的顾全大局、勇于担当精神，更是让阿尔及利亚人敬佩。正是源于对湖北的特殊信任，“防疫期间留在湖北的阿尔及利亚留学生十分安心，他们目前状况都非常好，学业也得以顺利继续”。

阿尔及利亚人的湖北情缘，是阿中深厚传统友谊的缩影。中国是第一个承认阿尔及利亚的非阿拉伯国家，阿尔及利亚也是最早同新中国建交的非洲国家之一。六十多年风雨同舟，让两国人民越走越近。布哈利法说，华人社区是阿最大外国人社区，目前约有6万中国人在阿工作和生活。未来希望有更多阿尔及利亚学生到中国留学，“中国教育水平很高，来中国能接受优质教育，还能促进两国民心相通”。

“很多中国人在阿创业成功”

两国日渐频繁的人员流动，也来源于日益活跃的双边经贸往来。

布哈利法说，改革开放伊始，就有中国公司投资阿尔及利亚。40多年来，近千家中国公司赴阿开展业务，业务范围由传统的公路、机场、住房等基建领域拓展至科技、金融、跨境电商等新兴业态。“华为、中兴等很多中国大型通讯科技企业已经在阿投资兴业。阿尔及利亚的电商市场正在起步，希望阿尔及利亚人早日用上支付宝和微信支付。”

在布哈利法看来，阿尔及利亚吸引中国投资的潜能还要进一步开发。阿尔及利亚地理位置特殊，既是连接非洲与阿拉伯的纽带，也是非洲通往地中海的门户，在阿尔及利亚生产的商品只需两小时就能出口到欧洲。采访中，布哈利法向中企发出热情邀请——“阿尔及利亚是一个友善的国家，阿尔及利亚人欢迎中国人。我亲眼看到很多中国人在阿尔及利亚创业成功，有了自己的公司，当上了老板。中企在阿不会遇到任何问题，我们乐意向中企提供所需的一切帮助。”

刷微博了解中国人日常生活

展望未来，布哈利法高度重视推动两国在旅游文化等领域的“软联通”。他希望，等疫情过去，旅游业能成为进一步拉近阿中人民距离的纽带。

“中国是全世界重要的旅游市场，每年有众多中国游客出境游，所有国家都希望接待更多中国游客，阿尔及利亚也不例外。”布哈利法表示，阿尔及利亚不仅有不同历史时期遗留的文化古迹，还有撒哈拉沙漠和地中海沿岸神秘绮丽的自然风光。

布哈利法期待更多中国人走进阿尔及利亚，也希望更多阿尔及利亚人了解中国文化。事实上，布哈利法本人就是中国文化的爱好者和传播者。早在40多年前刚进入阿尔及利亚外交部时，布哈利法就对中国历史文化产生了浓厚兴趣，“学习国际关系的人一定无法绕开中国”。

到中国当大使后，布哈利法不仅通过阅读新闻报道、文学作品加深对中国的认识，还喜欢从微博、微信了解中国人的日常生活。“中国人对世界充满好奇，心态也非常开放。在微信、微博上，可以看到中国网友分享的有关阿尔及利亚的信息和故事。”布哈利法说，当他看到中国网友在微博上分享阿尔及利亚飞机运送抗疫物资抵达武汉的视频时非常感动，“这也是两国人民表达友谊的一种方式”。

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