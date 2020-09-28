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英国首相要让保守派执掌BBC

2020年09月28日08:18  来源：新华网
 

英国媒体26日披露，首相鲍里斯·约翰逊有意让两名保守派人士接手英国广电媒体行业重要职位。

英国《星期日泰晤士报》报道，曾在英国《每日电讯报》任编辑的查尔斯·穆尔有望出任公共运营媒体英国广播公司(BBC)的董事长；曾在英国《每日邮报》任编辑的保罗·戴克则将执掌英国电信局，统管英国广播、电视和无线通讯等行业。

BBC旗下电视台、电台和网络内容覆盖英国92%民众。《星期日泰晤士报》说，约翰逊把英国广电行业两个重要职位授予频繁公开批评BBC政治立场、主张英国脱离欧洲联盟的“右翼”人士，会带来重大冲击。这一“大胆”举动旨在把立场更倾向政府的人安插在传统上立场偏自由派的“关键”岗位上。

路透社报道，约翰逊本人曾任《每日电讯报》记者，先前对BBC每年向观众强制收取收视许可费表达不满。在英国拒绝缴纳收视许可费可能获刑。

但BBC辩称，收视许可费可让其新闻报道和娱乐业务保持独立。BBC所持收视许可收费权限有效期截至2027年，预计每年可达2亿英镑（约合近17.4亿元人民币）。

穆尔和戴克以及一些执政党保守党官员同时指认BBC持所谓“左翼偏见”，特别是就英国“脱欧”等议题的立场脱离英国民众。

《星期日泰晤士报》报道，穆尔大约1个月前与首相府接洽入职BBC事宜，目前已基本谈妥，正完善合同细节。穆尔曾反对“拒缴收视费者入刑”，他接管BBC后有望推动这一制度废止。

BBC归英国电信局监管。戴克有意纠正BBC报道“偏见”并削减其业务规模。戴克供职于《每日邮报》时，对谷歌和脸书等美国数字巨头也有诸多不满，认为后者依靠“白来的”媒体报道获利丰厚，还纵容互联网充斥“假新闻”。

只是，两人职务疑似“内定”引发质疑。英国数字化、文化、媒体与体育部发言人急忙“灭火”，向路透社证实，将很快公开招聘BBC新任董事长。

英国电信局局长一职的遴选预期下月启动。英国电信局是独立于政府的监管机构，每年需向议会汇报工作。该机构与英国数字化、文化、媒体与体育部并无从属关系，但保持合作。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
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