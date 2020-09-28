中国坚定支持联合国发展（国际论道）

9月14日拍摄的位于纽约的联合国总部外景。

新华社记者 王 迎摄

最近，联合国成立75周年系列高级别会议吸引全球目光。从联合国成立75周年纪念峰会到第75届联合国大会一般性辩论，再到会见联合国秘书长古特雷斯，中国国家主席习近平应邀以视频方式出席会议并发表重要讲话。

“大国更应该有大的样子”“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之”“坚定支持联合国在国际事务中发挥核心作用”“推动构建人类命运共同体”……在新冠肺炎疫情叠加世界百年未有之大变局的严峻挑战中，中国声音回荡联合国多边舞台，中国主张展现负责任大国担当，引发国际舆论广泛关注。

国际秩序的维护者

“世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。”第75届联合国大会召开之际，中国国家主席习近平9月23日晚以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯，重申对多边主义的坚定支持。

“单边主义没有出路，要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。”拉美社报道称，习近平在纪念联合国成立75周年的视频峰会上发表讲话，重申中国将始终做多边主义的践行者，并呼吁把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各国共同利益汇合点，建设和谐合作的国际大家庭。

“75年后的今天，联合国宪章宗旨和原则面临挑战，中国坚定维护多边主义的立场令人鼓舞。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，人类命运紧密相连，世界各国必须加强团结，围绕多边主义展开合作，世界才能持续发展进步。

全球性挑战需要强有力的全球性应对。联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。外媒报道称，习近平主席提出的重要主张，为联合国在后疫情时代如何发挥作用指明了方向。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·哈桑·贾韦德认为，近年来，保护主义和单边主义抬头，国际秩序遭到霸权主义挑战。“在此背景下，国际社会特别是广大发展中国家对联合国及其机构抱有更高的期待。中国始终积极参与全球治理体系建设和改革，在维护多边主义方面发挥了重要作用。”

全球发展的贡献者

“在联合国，习近平勾勒出中国对世界的愿景。”美国外交学者网站报道称，中国国家主席习近平接过了捍卫当今世界多边秩序的职责，展现了负责任的姿态。报道引用习近平的话称：“中国积极投身国际抗疫合作，为维护全球公共安全贡献中国力量。”

中国承诺掷地有声，引发外媒关注。英国《卫报》报道称，习近平在第75届联合国大会一般性辩论上的讲话中承诺，中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持；中国将设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金。

“中国国家主席习近平承诺，中国将努力争取2060年前实现碳中和。这给国际气候领域专家留下了深刻印象。”据彭博新闻社网站报道，美国突破研究所气候和能源部门主任泽凯·豪斯法瑟表示，他并不怀疑中国实现这些目标的能力。

埃菲社报道称，在联合国大会上谈及有关贸易问题时，习近平表示：“我们要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义。”

路透社报道称，习近平建议，联合国要以解决问题为出发点，以可视成果为导向，平衡推进安全、发展、人权，特别是要落实《2030年可持续发展议程》为契机，把应对公共卫生等非传统安全挑战作为联合国工作优先方向，把发展问题置于全球宏观框架突出位置，更加重视促进和保护生存权和发展权。

世界和平的建设者

“大国应该是国际法治的倡导者、维护者和践行者。习近平主席提出的主张，体现了中国致力于维护世界和平与发展的决心和立场。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说。

法新社报道称，中国国家主席习近平在联大发表讲话时，提醒要警惕“文明冲突”的危险。报道称，习近平表示，全球团结才能战胜危机，他敦促世界各国“树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱”。

埃菲社报道称，中国国家主席习近平9月21日在联合国成立75周年纪念峰会上发表讲话，呼吁摒弃“冷战思维”，并在后疫情时代促进平等合作。习近平强调，“我们要做的是，以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和”。

今年是中国军队参加联合国维和行动30年。联合国南苏丹特派团部队（联南苏团）朱巴战区司令尤金·库比托表示，中国大力支持联合国的维和行动，是维护世界和平的重要参与方。30年来，中国维和官兵优良的作风和出色的能力起到了很好的表率作用，让人们看到中国的大国形象，中国用实际行动切实参与到联合国的国际事务及维护全球普遍安全中来。

尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊表示，中国是推动世界和平与发展的关键力量，中国对联合国维和行动的贡献至关重要。“中国正通过自身努力，为建设一个更加平等、开放、和平的世界作出贡献。”

(责编：艾雯、燕勐)