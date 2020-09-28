阿富汗和平进程步履维艰（国际视点）

核心阅读

阿富汗政府和塔利班近期开启的首次面对面谈判，为通过政治途径结束该国持续近20年的冲突带来曙光。然而，双方在多个关键问题上的分歧依旧严重，阿富汗和平进程难言乐观。

阿富汗政府、阿富汗塔利班以及阿富汗其他一些政治派别日前在卡塔尔首都多哈开始和平谈判，目前谈判已进入第三周。双方在永久停火、政体选择、宪法改革、权力分配等诸多问题上分歧巨大，未能取得实质性进展。与此同时，阿富汗国内暴力冲突此起彼伏，为和谈前景蒙上阴影。

联合国秘书长古特雷斯日前敦促阿富汗各方加倍努力，保护平民、减轻冲突，并创造有利于和谈的环境。“和谈为实现和平的未来、最终实现阿富汗人民的长期愿望，提供了一个重大机遇。”

和谈启动 分歧明显

据卡塔尔半岛电视台报道，在过去两周里，阿富汗政府和阿富汗塔利班双方代表团派出的联络小组就正式会谈的技术性问题举行了数次会议，但在永久停火、权力分配、少数族裔群体权益保障等诸多问题及措辞上存在较大分歧。

路透社报道称，双方几乎在每一个议题上都完全对立，当务之急是确保双方都留在谈判桌前。《华尔街日报》评论说，阿富汗和谈主要双方在议程上的争执，可能让谈判长达数月甚至更长时间。美国智库威尔逊中心专家迈克尔·库格尔曼认为，指望阿富汗政府与塔利班在短时间内达成协议是“不现实”的，这种谈判通常会持续多年。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼对本报记者表示，“和平与安全是阿富汗人民的首要期待。不论是何种原因促使双方来到谈判桌前，这一实现和平的历史性机遇都不容错失。双方都应该朝着止暴、停战的方向做出更大努力，以争取阿富汗人民的支持。”

互相指责 冲突加剧

自内部和谈启动以来，阿富汗国内的武装冲突不减反增，双方互相指责对方趁谈判之机发动攻势，以寻求在谈判桌上获得更多筹码。

据阿富汗黎明新闻网报道，阿富汗境内的战火近来已烧至全国34个省份中的24个，阿富汗安全部门称，平均每天有30名安全人员因此丧生。冲突还造成严重平民伤亡。阿富汗政府9月26日公布数据称，在过去两周内，塔利班在各地发起了350次进攻行动，造成了20名平民死亡，另有80余人受伤。与此同时，塔利班则指责阿富汗政府应为此负责，称阿富汗安全部队在9个省份发起的大规模攻势引发冲突升级。

《阿富汗时报》9月25日发表社论称，阿富汗的冲突并未停止，只不过正在从过去那场由外国军队发动的战争转变为一场内战。阿富汗内部和谈开启未能给和平进程带来预期的进展。

《华尔街日报》评论说，阿富汗的暴力流血事件让和谈变得复杂，凸显双方在努力进行谈判时所面临的高风险。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德近日直言，双方不大可能迅速达成永久停火协议，“除非双方达成政治解决方案，否则塔利班不会接受全面永久停火”。

巴基斯坦白沙瓦大学和平与冲突研究所研究员比拉尔·肖卡特分析称，对于塔利班而言，和谈的意义在于明确其在阿富汗未来政治架构中的角色和位置。在实现这一目标之前，塔利班与阿富汗政府彻底停火的意愿极低。“随着来自美国的政治和军事支持减弱，阿富汗政府愈发意识到，一旦在地面战场失利，将难以在接下来的谈判中捍卫其政治地位。”

和解进程 前景难料

有媒体分析称，阿政府和塔利班最近在战场上都显露出强烈敌意，在此背景下的和谈缺乏诚意，谈判前景难言乐观。目前看来，双方似乎都有意在谈判桌前拖延时间，以等待己方从战场上获取更大的谈判筹码。阿富汗和谈才刚刚开始，可能会成为旷日持久的和平进程。

今年2月，美国政府与塔利班在多哈达成协议，内容包括美国从阿富汗分阶段撤军、阿富汗政府和塔利班相互释放在押人员并启动对话。然而，释囚并不顺利，原定3月开始的对话推迟至今。当前，美国在阿富汗的驻军已削减至约8600人。美国中央司令部司令麦肯齐本月9日宣布，11月之前，驻阿美军人数将进一步降至4500人。

库格尔曼表示：“美国政府希望阿富汗内部对话尽快开始，这样就能给白宫即将从阿富汗撤军的计划提供政治理由。”美国中东研究所研究员祖拜尔·伊克巴尔对本报记者表示，美国急于摆脱长达19年的阿富汗战争泥沼，并将部分资源从中东和外围地区撤出。同时，塔利班进一步壮大，不再满足于现有权力分配。

不少专家指出，外国军事力量应以负责任方式有序撤出阿富汗。美国国家反恐中心数据显示，美国在世界范围内认定的恐怖组织约100个，其中近20个恐怖组织活跃在阿富汗，包括“基地”组织和“伊斯兰国”。

拉赫曼强调，冲突双方建立互信需要长时间的对话和沟通，在外部压力下做出妥协、匆忙达成协议将会产生难以预估的潜在风险。因此，各方都需要有耐心，坚定支持“阿人主导、阿人所有”的和平和解进程。

近日，中国外交部阿富汗事务特使刘健在喀布尔会晤阿富汗总统加尼时也表示，在各方共同努力下，阿人内部谈判开启。中方期待谈判各方顺应时代潮流和人民呼声，抓住难得契机，通过和谈找到正确解决方案，共同努力在阿富汗早日实现和平、稳定和发展。

（本报华盛顿、伊斯兰堡9月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 16 版）

(责编：牛镛、白宇)