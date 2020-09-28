中国倡议为全球数字治理注入新智慧

“今年是联合国成立75周年。联合国对维护世界和平与安全、促进各国共同发展发挥了不可替代的作用。中国作为联合国创始会员国，为维护以联合国为核心的国际体系、推动世界和平与发展作出重要贡献。”国际电信联盟（国际电联）秘书长赵厚麟近日在接受本报记者采访时表示。

75年来，联合国在处理地区冲突和宗教冲突、消除种族歧视、消除贫困和饥饿、应对经济危机、抵御自然灾害、保护妇女儿童权益等方面作出积极努力。联合国先后制定了千年发展目标和2030年可持续发展目标，协调各国共同应对全球和平与发展进程中的多项挑战，有力推动了国际发展合作。

习近平主席日前在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。赵厚麟表示：“习近平主席着眼新形势新挑战，提出4点重要建议，彰显了中国维护多边主义、维护联合国宪章宗旨和原则的坚定立场，为联合国未来发展及人类和平发展事业贡献中国智慧。”

赵厚麟指出，国际电联作为联合国机构中历史最久的国际组织之一，通过制定国际通信技术标准，推动新技术在全球发展，消除技术壁垒，促进国际电信市场多边合作。在联合国和国际电联的大力支持下，国际信息通信技术和相关基础设施建设在过去几十年蓬勃发展，并在此次疫情防控期间为全球互联互通提供了保障。

在中国日前发布的《中国关于联合国成立75周年立场文件》中，中方提出了“在联合国框架内制定各方普遍接受的网络空间国际行为准则”建议，赵厚麟对此深表赞同。他指出，近年来，地缘政治因素不断干预信息通信领域的讨论，增加了数字经济发展的阻力，因此亟须建立国际社会普遍认可的基本准则。中国提出《全球数据安全倡议》为全球数字治理注入新智慧，各方应在此倡议下加强对话合作，共同推动全球数字技术发展和数字社会建设。

赵厚麟强调，5G不是哪一国或哪一家厂商的标准，而是国际电联批准的第五代移动通信技术标准。各国应遵照普遍认可的自由贸易和市场竞争相关原则，鼓励5G市场建设的自由竞争、良性竞争，促进5G应用，推动全球发展。

赵厚麟表示，作为联合国安理会常任理事国中唯一一个发展中国家，中国一直以来代表发展中国家发声。中国提出共建“一带一路”倡议，受到沿线国家和地区的欢迎。今年，中国将如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为各国提供成功范例。在信息通信技术发展领域，中国走过了学习、参与、自主创新、主导和引领的历程。“如今在国际电联相关标准讨论中，中国的技术力量已处于第一方阵，国际社会期待中国在联合国系统中发挥更大作用”。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 03 版）

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