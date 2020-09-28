人民网>>国际

中国倡议为全球数字治理注入新智慧

——访国际电信联盟秘书长赵厚麟

本报驻比利时记者 方莹馨

2020年09月28日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　“今年是联合国成立75周年。联合国对维护世界和平与安全、促进各国共同发展发挥了不可替代的作用。中国作为联合国创始会员国，为维护以联合国为核心的国际体系、推动世界和平与发展作出重要贡献。”国际电信联盟（国际电联）秘书长赵厚麟近日在接受本报记者采访时表示。

　　75年来，联合国在处理地区冲突和宗教冲突、消除种族歧视、消除贫困和饥饿、应对经济危机、抵御自然灾害、保护妇女儿童权益等方面作出积极努力。联合国先后制定了千年发展目标和2030年可持续发展目标，协调各国共同应对全球和平与发展进程中的多项挑战，有力推动了国际发展合作。

　　习近平主席日前在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。赵厚麟表示：“习近平主席着眼新形势新挑战，提出4点重要建议，彰显了中国维护多边主义、维护联合国宪章宗旨和原则的坚定立场，为联合国未来发展及人类和平发展事业贡献中国智慧。”

　　赵厚麟指出，国际电联作为联合国机构中历史最久的国际组织之一，通过制定国际通信技术标准，推动新技术在全球发展，消除技术壁垒，促进国际电信市场多边合作。在联合国和国际电联的大力支持下，国际信息通信技术和相关基础设施建设在过去几十年蓬勃发展，并在此次疫情防控期间为全球互联互通提供了保障。

　　在中国日前发布的《中国关于联合国成立75周年立场文件》中，中方提出了“在联合国框架内制定各方普遍接受的网络空间国际行为准则”建议，赵厚麟对此深表赞同。他指出，近年来，地缘政治因素不断干预信息通信领域的讨论，增加了数字经济发展的阻力，因此亟须建立国际社会普遍认可的基本准则。中国提出《全球数据安全倡议》为全球数字治理注入新智慧，各方应在此倡议下加强对话合作，共同推动全球数字技术发展和数字社会建设。

　　赵厚麟强调，5G不是哪一国或哪一家厂商的标准，而是国际电联批准的第五代移动通信技术标准。各国应遵照普遍认可的自由贸易和市场竞争相关原则，鼓励5G市场建设的自由竞争、良性竞争，促进5G应用，推动全球发展。

　　赵厚麟表示，作为联合国安理会常任理事国中唯一一个发展中国家，中国一直以来代表发展中国家发声。中国提出共建“一带一路”倡议，受到沿线国家和地区的欢迎。今年，中国将如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为各国提供成功范例。在信息通信技术发展领域，中国走过了学习、参与、自主创新、主导和引领的历程。“如今在国际电联相关标准讨论中，中国的技术力量已处于第一方阵，国际社会期待中国在联合国系统中发挥更大作用”。

　　（本报布鲁塞尔电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年09月28日 03 版）
(责编：牛镛、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved