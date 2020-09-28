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同舟共济 唇齿相依（大使随笔）

陈  曦

2020年09月28日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　古巴物产丰富、风光旖旎，素有“加勒比明珠”的美誉。多元文化交融造就了古巴人民热情奔放、包容豁达的个性，也锻造了古巴民族坚韧不拔、宁折不弯的坚强品格。

　　中国和古巴虽远隔重洋，但友谊源远流长。170多年前首批华工远渡重洋抵达古巴后，一代又一代华人筚路蓝缕，生生不息，中华文化深深融入这片沃土。在古巴争取独立和解放的伟业中，许多华侨与古巴人民并肩战斗，首都哈瓦那著名的华侨纪功碑铭记着这段用鲜血凝成的传统友谊。

　　古巴是西半球第一个同新中国建交的国家。60年前，在哈瓦那革命广场上，百万古巴民众以响彻云霄的欢呼声支持古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗同中国建交，这是新生的古巴革命政权和全体古巴人民作出的历史性决定。建交60年来，中古友谊经受住了各种风浪考验，显示出强大的生命力，是同舟共济、唇齿相依的好朋友、好同志、好兄弟。

　　30多年前我曾在古巴学习生活过两年，此次作为中国驻古巴大使又在哈瓦那工作了近4年，有幸见证了双边关系取得的历史性丰硕成果。

　　肝胆相照是中古友谊的鲜明底色。从建交初期互通有无的大米和蔗糖、20世纪90年代古巴困难时期遍布哈瓦那街头的中国产自行车，到如今古巴家喻户晓的中国家电和日用产品，都是中古相互扶持的真实写照。长期以来，中古作为社会主义国家，在国家建设发展中互鉴互助，使两国传统友谊历久弥新。

　　互利共赢是中古关系的强大动力。中国已成为古巴第二大贸易伙伴，古巴是中国在加勒比地区最大贸易伙伴。“中国品牌”走进古巴千家万户，古巴的糖、雪茄、朗姆酒、海产品等也不断丰富着中国的消费市场。每天，一万多辆中国的宇通客车穿梭于古巴各地，为古巴人民的出行带来便捷；数千台中国一拖的“铁牛”耕耘在这里肥沃的土地上，成为古巴农业丰收的好帮手；中国投资的太阳能、生物质电站正助力古巴清洁能源发展，使这颗“加勒比明珠”更加璀璨。

　　人文交流是拉紧中古人民感情的纽带。古巴累计为中方培养的数千名西班牙语专业人才，已成为中国沟通西语世界的中坚和骨干。两国在音乐、舞蹈、绘画、体育等方面的经常性交流，使两国人民有机会跨越时空、超越国界，感受对方文化的无穷魅力。近年来随着两国经贸合作和人员往来的不断密切，“学汉语”已成为许多古巴年轻人的时尚。

　　阳光总在风雨后。中古两国正紧密合作，团结抗疫。我们有理由相信，坚强勇敢的古巴人民一定会和中国人民一样，尽快走出疫情的阴霾，享受阳光的温暖。

　　悠悠六十载，真情谱华章。中古两国人民将站在新的历史起点上，继续同舟共济，携手努力，为两国友好关系谱写新的更加辉煌的篇章！

　　（作者为中国驻古巴大使）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月28日 03 版）
(责编：牛镛、白宇)
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