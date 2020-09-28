居利不能舍义（钟声）

世上本就不该有什么“美国例外”，因为美国与各国一样，都始终与我们这个世界共生共存。居利不能舍义，取相互尊重、互惠互利、相互促进、共同发展之道，方能荣者常通

抱持“美国优先”的美国一些政客，日日沉浸在独占与独享的欲念中。他们无视国际规则，鼓噪经济“脱钩”和“科技冷战”，变着法子打压中国特定企业，端出一副目空一切、狂傲骄横的架势。但恃强势必倾，积恶必成祸。美国一些政客违逆道义、自私霸道的政治操弄，本质上都是损人害己的。

美国的世界头号经济科技强国地位，是在长期主导经济全球化过程中形成的。美国利用二战后其主导全球经济贸易规则制定的优势地位，巧取豪夺，攫取了经济全球化的最大好处，但全球化最大受益者也使其对世界市场、对他国的依赖和需求不是减少了，而是增加了。经济科技优势并没有赋予美国对他国“卡脖子”的权利，而是要求其承担更多维护国际经贸规则的责任。正如美国《外交》杂志所指出，美国的全球优势地位不仅取决于财富和实力，更取决于由美国国内治理、全球公共产品供应以及召集和协调全球危机应对行动的能力和意愿所带来的合法性。如今美国一些政客想当然地要把经济科技优势转化为“过度的特权”，明显是出于对历史和现实的无知以及对自身实力的盲目自大。

世上本就不该有什么“美国例外”，因为美国与各国一样，都始终与我们这个世界共生共存。人们没有忘记，2008年缘起于美国的金融危机席卷全球，中国采取一系列积极政策措施，为助力世界经济走出衰退作出重要贡献。2009年3月，美国时任财政部长盖特纳指出，中国的政策有助于稳定国际金融体系，这对作为一个整体的世界经济来说非常重要。纵使时移世易，美国的经济优势、华尔街的金融地位依然与世界息息相关。明眼人看得很清楚，美国一些政客恣意妄为打压欺凌他国，冲击国际规则，其实也在损害自身利益，与其追求的“美国优先”背道而驰。不妨看看近期美元的大幅贬值，高盛公司今年7月在给客户的报告中写道：“关于美元能在多长时间充当储备货币的真正担忧已经开始出现。”美国纽约大学斯特恩商学院经济学教授努里尔·鲁比尼指出，通过贸易、金融和技术制裁实现“美元武器化”，可能会加快削弱美元的全球地位。

如同华尔街的金融地位离不开世界一样，硅谷的科技创新地位也不是“纯美国之力”所支撑的。美国《哈佛商业评论》双月刊网站不久前发表文章指出，美国实力最强的科技公司依靠全球层面的销售和运营，从而保持领先于外国竞争对手。例如，半导体、超清洁柴油发动机和消费电子产品都需要大量的研发支出，而如果不能在中国生产和销售，英特尔、康明斯、苹果的全球领先地位将土崩瓦解。法国《费加罗报》网站日前以《当硅谷开始抄袭中国》为题发表文章，指出美国数字巨头如今正在复制中国竞争对手的成功概念。

美国一些政客应当睁开眼睛看看世界本来的样子。中国是世界第二大经济体，也是科技创新大国。与美国不同，中国从来不唯我独尊，而是以谦虚的态度、宽广的胸怀、开放的思维，积极推动构建开放型世界经济，积极开展国际科技创新合作。中国是130多个国家和地区的最大贸易伙伴，已与160个国家和地区建立科技合作关系，签订了114个政府间科技合作协定，加入了200多个政府间国际科技合作组织。无论是发展经济还是科技创新，中国走的都是开放合作的阳光大道。正如美国前常务副国务卿罗伯特·佐利克所言：“承认中国本来的样子，而不是我们希望它成为的样子，总是有益的。”西班牙《起义报》近日刊文提醒美国一些政客，不要忽略中国屹立于世的基本事实：“近40年来，中国政府将人民的生活水平提高了近20倍。中国是几乎所有国家的主要贸易伙伴。中国巨大的科学技术发展使之能继续前进。”

正确认识中美两国“你中有我、我中有你”的现实，准确把握双方相互依存的现实，这是必修课。但遗憾的是，美国一些政客当了“逃课生”，他们蛮横霸道地认为世界可以任由美国予取予夺。奉劝他们一句：君子爱财，取之有道。经济科技优势绝不是颐指气使的理由，居利不能舍义，取相互尊重、互惠互利、相互促进、共同发展之道，方能荣者常通。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 03 版）

(责编：牛镛、白宇)