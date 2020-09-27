原标题：特朗普提名保守派大法官 恐进一步激化党争

新华社华盛顿9月26日电（国际观察）特朗普提名保守派大法官 恐进一步激化党争

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

26日，白宫玫瑰园，美国总统特朗普宣布提名立场保守的联邦第七巡回上诉法院法官艾米·科尼·巴雷特为联邦最高法院大法官，填补自由派大法官金斯伯格去世后留下的空缺。

美国宪法规定，联邦最高法院大法官由总统提名，由参议院批准。分析人士预计，在美国总统选举日益临近的背景下，共和、民主两党将围绕这一提名展开激烈争斗。

为何是她

48岁的巴雷特生于美国路易斯安那州新奥尔良市，毕业于圣母大学法学院，曾任已故保守派联邦最高法院大法官安东宁·斯卡利亚的助理。金斯伯格去世后，她是特朗普“面试”的唯一人选。

分析人士认为，特朗普选择提名巴雷特主要有以下几个因素：首先，金斯伯格被视为美国进步女性“偶像”和争取女性法律权益的先驱，特朗普在金斯伯格去世后迅即表示“最有可能”提名一名女性法官，以顺应民意。其次，巴雷特在堕胎、医保、控枪、移民等一系列问题上持保守立场，深受美国社会保守派和宗教右翼人士欢迎。第三，要赶在11月3日总统选举投票日前通过提名，参议院快速完成听证程序至关重要。巴雷特2017年被特朗普提名为联邦第七巡回上诉法院法官时已通过国会审查程序，因此提名她可缩短背景审查时间，减少发生意外的概率。

此外，美国舆论认为，大法官提名战将为大选设置新议题，可能会分散美国选民在竞选最后阶段对新冠疫情的注意力，有利于特朗普的选情。同时，巴雷特是虔诚的天主教徒，而天主教徒是关键摇摆州宾夕法尼亚州的重要选民群体，提名她被认为可能有助于特朗普在该州争取更多支持。

党争走向

特朗普在大选前提名大法官之举遭到民主党人强烈反对。民主党总统候选人拜登26日发表声明说，在大选产生下一任总统和下一届国会前，国会参议院不应对大法官提名采取行动。然而，由于共和党目前在参议院掌握多数席位，民主党很难拖延或阻止参议院通过对巴雷特的提名。

目前，参议院司法委员会已宣布从10月12日起举行为期4天的公开听证会。预计参议院将在10月底举行全体投票。参议院共和党领袖麦康奈尔和司法委员会主席格雷厄姆均表示，已掌握通过巴雷特提名所需的多数票。

参议院民主党领袖舒默26日指责说，特朗普和共和党人不仅无视金斯伯格关于在新总统就职前不任命大法官的遗愿，还要“用一个可能摧毁她成就的人来取代她”，并在疫情肆虐之际再次把“美国民众的医保放在枪口上”。

影响深远

如参议院投票通过，巴雷特将成为美国历史上第115位联邦最高法院大法官、第5位女性大法官和目前最年轻的大法官。届时，联邦最高法院将由6名保守派和3名自由派大法官组成，这将彻底重塑联邦最高法院格局，并使该院由保守派主导的局面持续更长时间。

特朗普25日在一个竞选集会上称，任命联邦法官尤其是联邦最高法院法官，“是（美国）总统能做的最大一件事，因为它为美国未来四五十年定下了基调”。

民主党人担忧，随着最高法院“右转”，未来在种族问题、投票权、枪支管制和环境监管等法律领域，保守派都有机会逆转过去的判例。

美国媒体和法律界人士指出，在竞选最后阶段发生的大法官提名战恐使党争更加激化，并损害联邦最高法院超脱政治的信誉。从长期来看，如果联邦最高法院的立场严重失衡，其裁决合法性可能会受到更多质疑，美国社会的分裂可能因此进一步加深。

(责编：刘洁妍、杨牧)