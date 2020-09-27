原标题：韩国提议与朝鲜联合调查韩公民在朝鲜海域遭枪击身亡事件

新华社首尔9月27日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统府青瓦台27日说，韩国提议就韩国公民日前在朝鲜海域遭枪击身亡事件与朝鲜展开联合调查，同时提议韩朝之间恢复军事通讯联络线。

韩国总统文在寅当天主持召开紧急安保会议，会后青瓦台国家安保室第一次长徐柱锡在记者会上公布了会议情况。

会议决定，鉴于韩朝双方了解到的该起事件的经过存在差异，韩方提议与朝方展开联合调查。为便于双方进行沟通、磋商和信息交换，韩方还提议恢复韩朝之间的军事通讯联络线。

会议还说，应该优先致力于搜寻这名韩国公民的遗体遗物，韩朝应在各自海域全力展开搜索并进行合作、交换必要的信息。

朝鲜官方通讯社朝中社27日发表公报，要求韩国立即停止以搜索为由擅自侵犯朝鲜半岛西部海域海上军事分界线，以防“不愉快事件”再次发生。公报还说，朝方25日已就当前朝韩关系中不应发生的“不愉快事件”进行调查，并向韩方通报事件经过。

韩国军队联合参谋本部24日说，在朝鲜半岛西部海域小延坪岛附近执行公务时失踪的一名韩方渔业指导员已遭朝鲜军方枪杀。青瓦台随后要求朝方公开真相并严惩责任人。25日，青瓦台表示韩方收到朝鲜有关此事件的通报，朝方在通报中就这名韩国人遭枪击身亡做出了解释。

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