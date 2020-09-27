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比利时华侨华人举办中秋国庆联欢晚会

2020年09月27日18:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月27日电 （记者任彦）云端守望共婵娟，炫舞欢歌在眼前。当地时间9月26日晚，比利时旅比华人专业人士协会举办视频联欢晚会，庆中秋，迎国庆。

晚会以“守望相助，共克时艰”为主题，通过舞蹈、歌曲、戏曲、器乐、诗歌朗诵等文艺节目汇演，传递温情，鼓舞人心，凝聚抗疫正能量。“我们的心，飞向东方，回到久别的故乡。”一首华人原创歌曲《月光下的思念》，抒发了海外游子每逢佳节倍思亲的家国情怀，引发乡愁。舞蹈《笑对时艰展鸿姿》表现出在困境中昂扬向上的乐观精神，催人奋进。

中国驻比利时大使曹忠明出席并致辞，他说，“疫情虽然阻隔我们面对面相聚，却不能阻断我们心灵相通、心意交融。今天的晚会让大家相聚云端、在线同庆，充分展现了旅比华人专业人士协会团结友爱、乐观向上的精气神，将向广大侨胞传递不怕困难、积极进取的信心、勇气和力量。”

曹忠明大使表示，“今年的中秋恰逢国庆，我们即将迎来中华人民共和国71周年华诞。年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国内全国上下战疫情、抗洪灾、推进复工复产、与美国霸凌行径坚决斗争，有效应对了国内外环境变化带来的风险挑战。特别是面对这场百年不遇的大疫情，中国人民和中华民族以大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，充分展现了中国精神、中国力量和中国担当。”

“从年初到现在，我们协会一直在为中比两国抗疫贡献力量。”旅比华人专业人士协会主席徐志安对记者表示，在中国驻比利时大使馆和比利时侨团联盟的大力支持下，协会克服困难，经过两个月的筹备，向比利时侨界奉献出一台别具一格的云晚会。“病毒无情，人有情。在现实生活中，比利时的疫情加重，我们要遵守1.5米的社交距离，但在云端，我们彼此之间的距离缩小了，我们的心更贴近了。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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