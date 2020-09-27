“新中国最美奋斗者——马海德与宋庆龄的革命历程与情谊”文物图片展在京开幕

人民网北京9月26日电（记者 范敬宜）“一个人活在世上，总要做些事。我为中国革命做了一些事，死也无憾了。”回顾自己投身于中国革命事业的奋斗历程，第一位加入中国共产党的外国人、国际友人马海德曾这样说。

2020年是马海德诞辰110周年。为纪念马海德诞辰，缅怀其与宋庆龄近半个世纪的真挚友谊，9月26日，“新中国最美奋斗者——马海德与宋庆龄的革命历程与情谊”文物图片展在北京宋庆龄故居开幕。

马海德原名乔治·海德姆，于1910年9月出生于美国。1933年，他来到上海考察东方热带病，随后结识宋庆龄，受到启发和鼓舞，投身于中国革命和建设事业。1937年，马海德成为第一位加入中国共产党的外国人。新中国成立后，马海德成为第一位加入中国籍的原外籍公民。他致力于性病和麻风病的防治和研究，取得了世界范围的成果。

“宋庆龄、马海德在福利救济、医疗卫生等方面为中国人民所作的重大贡献值得我们永远铭记和崇敬。宋庆龄和马海德的人生选择、革命历程与真挚情谊，是在中国共产党领导下，为中国人民的独立解放、幸福生活，为人类共同命运而奋斗的生动体现。”中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥在致辞中表示。

展览上展出的近150件（套）历史图片、文物资料，回顾了马海德在华55年的奋斗历程，展示他为中国人民的卫生健康事业奋斗终生的光辉业绩，缅怀他与宋庆龄的真挚友谊，并特别呈现他为宋庆龄基金会事业所作的贡献。在这其中，40件文物多数为首展，包括宋庆龄赠给马海德的德国制120型“蔡司”相机，宋庆龄领导的保盟支援边区的磺胺类药品和无菌纱布以及宋庆龄与马海德的数封往来书信等。

本次展览由中国宋庆龄基金会研究中心、上海宋庆龄研究会主办，宋庆龄故居管理中心、上海宋庆龄故居纪念馆承办。展览将持续至2020年12月31日。

(责编：苏缨翔、燕勐)