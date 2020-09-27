中国驻旧金山总领事馆举行“云端双庆”线上庆祝活动

人民网旧金山9月24日电（邓圩、叶颖）美国时间9月24号，中国驻旧金山总领事馆举行了庆祝中华人民共和国成立71周年“云端双庆”线上庆祝活动。

中国驻旧金山总领事王东华在线上庆祝活动上致辞，美中航空遗产基金会行政总裁杰夫·格林（Jeff Greene）、华盛顿州中国关系委员会（Washington State China Relations Council）、前上海美国商会（American Chamber of Commerce）主席葛诺仁（J. Norwell Coquillard）、北加州亚洲协会的执行理事玛格丽特·康利（Margaret Conley）、旧金山湾区中国和平统一促进会理事长池洪湖、美国知名侨领、北京大学名誉校董方李邦琴等各界人士及华侨华人代表通过录像的形式出席本次活动。

王东华总领事在致辞中表示，2020年是充满挑战的一年，各国仍在为抗击突如其来的新冠肺炎疫情而不断努力。中国人民以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，同时间赛跑、与病魔较量，迅速有效地控制了疫情蔓延。在此基础上，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序，全力保障人民群众的正常生产生活。与此同时，中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量。在疫情仍在全球肆虐的艰难时刻，我们愿继续同包括美国在内的国际社会一道，加强合作，共迎挑战，共同维护各国人民健康福祉和全球公共卫生安全。

王东华强调，中美建交41年来，经过双方几代人的共同努力，两国关系已成为世界上相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一。两国应共担历史责任，正视现实，寻求和平共处之道，坦诚交流，重新建立互信，拒绝脱钩，保持互利合作，放弃零和，共担责任，建立健康稳定、持续发展的中美关系，造福两国人民和整个人类社会。

“今年10月1日恰逢国庆、中秋双节合一，中秋节是中国人庭团聚的节日，借此机会祝领区各界朋友们阖家幸福，节日快乐！”王东华总领事感谢领区各界朋友长期以来为促进中美友好、推动中美各领域交流合作所作的贡献，对总领馆工作的大力支持，他大家祝愿继续携手努力，为增进中美友谊、促进中美关系健康稳定发展作出贡献。

杰夫·格林（Jeff Greene）表示，25年来，美中航空遗产基金会行政总裁基金会已经开展了大量的活动，邀请了500多位二战飞虎队老兵及1000多名亲属重返中国。这些老兵都说，看到中国在过去四分之三世纪里的的伟大成就，他们感到很自豪。他们觉得他们的努力和牺牲，为现代中国做出了贡献。希望中美两国人民记住这些历史，朝着和平的方向前进。基金会祝愿中国人民身体健康。

葛诺仁（J. Norwell Coquillard）在致辞中说，五年前，华盛顿州和中国的几家航空公司开始在西雅图开通直飞航线。越来越多的中国学生到华盛顿留学，中美在商业、建筑、贸易、农产品、医疗等方面都有越来越多的合作。同时非常感谢旧金山领事馆、杭州市政府、深圳和上海教育基金会在疫情期间提供的口罩。组织会尽力保持友好关系，祝贺旧金山总领事馆中秋节和国庆节的线上庆祝活动圆满成功。

旧金山湾区中国和平统一促进会理事长池洪湖表示，美中友好是两国人民的共同福祉，携手中美关系更好地向上发展。祝福祖国繁荣富强。美国知名侨领、北京大学名誉校董方李邦琴表示，在此次疫情中祖国充分地体现了应变能力，在中美关系上显示出大国风范。

此次别开生面的线上庆祝活动上，中国东方歌舞团、四川省歌舞剧院、XSO西安交响乐团、以及美国旧金山华星艺术团等通过录像方式进行了文艺表演。

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